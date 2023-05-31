تركيا.. حزب الديمقراطية والتقدم يرد على اتهام أردوغان للمعارضة بـ”العنصرية” (فيديو)

رفض إدريس شاهين، نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، الاتهامات التي وجّهها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى المعارضة التي وصف خطابها بـ”العنصري”.

والثلاثاء، قال أردوغان “على أحزاب المعارضة أن تغيّر من خطابها الاستفزازي والعنصري”، مشيرا إلى أن “اتهاماتها كانت كاذبة، ودعايتهم الانتخابية كانت فاشلة، ولم يتمكنوا من نيل ثقة الشعب”.

وتساءل شاهين خلال مقابلة مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، إذا ما كان أردوغان “فعلا يؤمن بما يصرح به، حيث إن الطاولة السداسية واضحة جدّا في خطابها واتفاقها حول قضية اللاجئين”.

وقال إن الأحزاب الستة المشاركة في تحالف الأمة وقّعت على بروتوكول ينص على أنه “يجب عودة اللاجئين بشكل طوعي يحفظ كرامتهم”.

وأوضح أن عودة اللاجئين يجب أن تحدث “عند استقرار الأوضاع السورية، وذلك خلال سنتين”.





ورفض شاهين وضع حزبه في خانة واحدة مع حزب الظفر اليميني المتطرف برئاسة أوميت أوزداغ، الذي يسعى إلى إعادة اللاجئين خلال عام واحد، وأصدر خطابا تحريضيا ضدهم.

وقال “لا يمكن أن نوقف أوزداغ، لكن نحن كأحزاب رئيسية وضعنا برنامجا خاصا بنا ونصا مشترك”.

ونفى وجود “أي سلوك من أحزاب تحالف الأمة يتوافق مع رؤية أوميت أوزداغ ولهجته”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: اتهامات المعارضة كانت كاذبة ودعايتهم الانتخابية كانت فاشلة ولم يتمكنوا من النيل من ثقة الشعب#الانتخابات_التركية | #تركيا 🇹🇷 pic.twitter.com/52erG1pktk — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 30, 2023

وتحدث شاهين عن أهمية وجود نقاش بشأن القضايا الكبرى في البلاد مثل قضية “الاحتياطي الأجنبي، وسعر صرف الليرة”، بالإضافة إلى “تصفير المشاكل الخارجية وخاصة مع دول الجوار”.

وحصل أردوغان في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد على 52.18% من الأصوات، مقابل 47.82% لكليجدار أوغلو، وفق ما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات.