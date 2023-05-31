الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعلن استشهاد 5 من أفرادها في لبنان.. وإسرائيل تنفي صلتها

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، اليوم الأربعاء، استشهاد 5 من أفرادها بقصف إسرائيلي استهدف أحد مواقعها بمنطقة البقاع في لبنان، بينما نفت إسرائيل رسميا صلتها بالهجوم.

وأفادت الجبهة في بيان باستشهاد 5 من أفرادها وإصابة 10 آخرين بقصف إسرائيلي استهدف موقع 7 للقيادة العسكرية للجبهة بمنطقة البقاع في لبنان فجر الأربعاء.

وأكدت الجبهة أن “هذه الجريمة ليست معزولة عن الأحداث الأخيرة المتسارعة على الجبهتين اللبنانية والسورية، وفي إطار التهديدات الصهيونية المتواصلة التي تستهدف قوى المقاومة داخل فلسطين وخارجها”.

وأشارت الشعبية إلى أن “الاحتلال يسعى من خلال ارتكاب هذه الجريمة إلى توجيه مجموعة من الرسائل إلى المقاومة، متوهما أنه يستطيع من خلالها ردع المقاومة المتنامية التي سترد على هذه الجريمة دون أن ترهبها التهديدات الصهيونية”.

5 شهداء بغارة اسرائيلية على مواقع

الجبهة الشعبية القيادة العامة ما بين

لبنان وسوريا ، واسرائيل تدعي بانه لم يتم

اي تنفيذ لغارات على الحدود السورية اللبنانية. pic.twitter.com/niHCHt1hCI — سنا مروة (@mrowesna123) May 31, 2023

وقال القيادي في الجبهة الشعبية القيادة العامة أنور رجا، لوكالة الأنباء الألمانية، إن “5 من مقاتلي الجبهة بينهم ضابطان قُتلوا وأصيب 10 آخرون بقصف إسرائيلي على موقع للجبهة في بلدة (قوسايا) اللبنانية”.

وأضاف رجا “الغارات التي تنفذها إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها لن توقف النضال الفلسطيني الذي سيتوَّج بالنصر، وهذه الغارات لن ترهبنا، والمقاومة سترد على هذه الجرائم”.

مسارعة إسرائيل لنفي مسؤوليتها عن الغارة التي استهدفت اليوم موقعا للجبهة الشعبية القيادة العامة شرق لبنان غير مصداقة.

لا يوجد لدى أي طرف غير إسرائيل، المصلحة والقدرة على تنفيذ غارة جوية في المكان.

حتى في ظل نفيها الرسمي، فأن إسرائيل تعي أن حزب الله يدرك جيدا أنها هي من تقف وراء… — د.صالح النعامي (@salehelnaami) May 31, 2023

والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) فصيل فلسطيني قومي يساري، انشق عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ويرأسه أحمد جبريل الذي يتخذ من العاصمة السورية دمشق مقرّا لقيادته، وهي أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.

وللجبهة نفوذ في المخيمات الفلسطينية خاصة اليرموك في سوريا وبرج البراجنة في لبنان.

من جانبها، نفت إسرائيل رسميا أي علاقة لها بهذا الهجوم، وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في بيان مقتضب “تنفي إسرائيل ضلوعها في الهجوم على الحدود اللبنانية السورية”.