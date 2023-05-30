“يختبؤون تحت الأسرّة”.. الجزيرة مباشر تنقل واقع السودانيين في نيالا على وقع الاقتتال (فيديو)

نقلت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الثلاثاء، صعوبة الوضع الأمني في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور في خضم اشتباكات الجيش السوداني والدعم السريع.

وقال مواطن سوداني إن الوضع صعب؛ إذ دُمّر سوق المدينة الكبير منذ أزيد من شهر، ونفدت الكثير من المواد الغذائية من المحال التجارية، وأصبح سكان المدينة مهددين بالجوع.

ورصد المواطن سلب أموال سكان نيالا وممتلكاتهم، وتحدث عن سوء الوضع الصحي بعد إغلاق عدد من المنشآت الصحية.

وتابع المتحدث للجزيرة مباشر قائلا “نستيقظ على أصوات الرصاص وننام عليها”، وزاد “نفدت أموالنا وتضاعفت أسعار السلع والوقود لا نجد ماءً نشربه”.

وعن حديث السلطات في نيالا عن تسليح المواطنين لحماية أنفسهم، رأى المتحدث للجزيرة مباشر أن الوضع سيزداد سوءًا في حال تنفيذ هذا القرار إذ ستزيد عمليات النهب.

تحت الأسرّة

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بانقطاع التيار الكهربائي في نيالا إلا ساعات قليلة خلال اليوم، كما خرجت شبكات الاتصالات عن الخدمة.

ودعا شاب من مدينة نيالا إلى وقف الحرب، قائلًا إنها دمرت حياتهم، وأشار إلى أن السكان أصبحوا مشردين في الشوارع بعد توالي القصف.

وأفاد مواطن ثالث للجزيرة مباشر، أنه وأطفاله يختبئون تحت الأسرّة كلما بدأ القصف، موضحًا أن صغاره يعيشون رعبًا.

فوضى ونهب

وشهد عدد من مدن دارفور قتالًا عنيفًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى منذ بدء الاشتباكات منتصف الشهر الماضي.

كما شهدت مدن نيالا والجنينة والفاشر بالإقليم فوضى وعمليات نهب وحرق مقرات حكومية ومدنية.

وأعلنت نقابة أطباء السودان، الأحد، ارتفاع عدد القتلى في صفوف المدنيين إلى 866، جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وقالت النقابة في بيان “منذ بدء الاشتباكات ارتفع عدد الوفيات المسجلة بين المدنيين إلى 866 حالة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3 آلاف و721 إصابة”.

والخميس، أعلنت النقابة تسجيل 865 قتيلا و3 آلاف و634 مصابا بين المدنيين جراء الاشتباكات.

ومساء 22 مايو/ أيار الجاري، بدأ سريان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في السودان واستمر أسبوعًا، مع تواصل محادثات بين طرفي النزاع بالسعودية، في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل سلمي للنزاع المسلح المحتدم في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.