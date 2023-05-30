مسيّرات تصيب مباني في موسكو وأوكرانيا تؤكد إسقاط 29 مسيّرة روسية فوق كييف (فيديو)

تعرضت العاصمة الروسية موسكو ومنطقتها فجر اليوم الثلاثاء، لهجوم بطائرات مسيرة أدى إلى أضرار “طفيفة” في أبنية من دون أن يسفر عن سقوط ضحايا، بحسب ما ذكره رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين.

وقال عمدة موسكو “تسبب هجوم بمسيرات فجر اليوم في أضرار طفيفة بأبنية عدة، وقد انتشرت كل أجهزة الطوارئ في المدينة بالمكان. لم تسجل إصابات خطرة حتى الآن”.

من جانبه قال حاكم منطقة موسكو، إن عدة مسّيرات أسقطت بالقرب من العاصمة وإن سكان بعض مناطق ضواحي موسكو سمعوا دوي انفجارات، وأضاف “كان هذا نظامنا للدفاع الجوي”.





واتهمت وزارة الدفاع الروسية في بيان “النظام الأوكراني” بأنه وراء الهجوم بالطائرات المسيّرة الذي استهدف عدة مبان في العاصمة الروسية موسكو، ونقلت وسائل إعلام روسية عن الوزارة قولها إن “الهجوم قامت به 8 طائرات مسيرة وتم تحييدها جميعًا”.

واستُهدفت موسكو ومنطقتها الواقعة على بعد أكثر من ألف كيلومتر من أوكرانيا، حتى الآن بهجمات مسيرات قليلة جدا منذ بدء النزاع بين موسكو وكييف، في حين كثرت هذه الهجمات في مناطق روسية أخرى.

وأتى الهجوم، بعد هجوم بمسيّرات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل أسفر عن سقوط قتيل على الأقل بحسب ما ذكره رئيس بلدية المدينة.

وكانت مسيّرتان قد أُسقطتا فوق الكرملين مركز السلطة في موسكو بداية مايو/ أيار الجاري، في هجوم نسب إلى كييف.

ضربات لكييف

وأثارت ضربات روسية في وضح النهار، أمس الاثنين، الذعر في العاصمة الأوكرانية التي تعرضت لهجمات عدة منذ مطلع مايو الجاري.

واليوم الثلاثاء أكدت أوكرانيا أنها أسقطت 29 من 31 مسيّرة روسية متفجرة فوق كييف ومنطقتها، خلال هجوم جوي روسي جديد استهدف العاصمة الأوكرانية هو الثالث في غضون 24 ساعة.

وقال سلاح الجو الأوكراني، إن “قوات الاحتلال الروسية هاجمت أوكرانيا بواسطة 31 مسيّرة إيرانية الصنع -أُسقطت 29 منها- غالبيتها قرب العاصمة وفي أجواء كييف”، بحسب البيان.