مستشار الدعم السريع يتهم الجيش بتشكيل فرق تحمل شعار القوات وتنشر الفوضى في السودان (فيديو)

نفى المستشار السياسي للدعم السريع في السودان يوسف عزت “احتلال” قواتهم لمستشفيات العاصمة الخرطوم مؤكدًا أن ما يتردد في هذا الشأن “ادعاءات كاذبة”.

واتهم في حوار مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، الاثنين، الجيش السوداني بتشكيل فرق من أكثر من 2000 شخص، وإلباسهم زي الدعم السريع مع تزويدهم بسيارات تحمل شعار القوات، لنشر الفوضى والتخريب، على حد قوله.

وأشار إلى أنه ليس لدى قوات الدعم السريع رغبة في مواصلة الحرب، قائلًا إنهم يسعون “إلى العودة للمسار السياسي”، وأكد أن مندوبي الدعم السريع يتفاوضون مع مندوبي الجيش للتوصل إلى اتفاق لوقف النار.

واعتبر أن قوات الدعم السريع لم تفشل كونها لم تقبض على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، مشيرًا إلى أن من فشل هو من أراد “إبادة” الدعم السريع في ساعات ولم يستطع فعلها، وفق قوله.

وقال المستشار السياسي للدعم السريع إنه لا علاقة لقواتهم بمجموعة فاغنر الروسية، مؤكدًا أنهم لم يستقدموا أي قوات أجنبية للحرب ضد الجيش، كما أكد وجود دول إقليمية وأوربية تعترف بالدعم السريع باعتبارها قوة نظامية وليست متمردة.

وأعلنت السعودية والولايات المتحدة، أمس، موافقة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بينهما لمدة 5 أيام إضافية.

ومساء 22 مايو/ أيار الجاري، بدأ سريان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الجيش السوداني والدعم السريع لمدة أسبوع، مع استمرار محادثات بينهما في السعودية، في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل سلمي للنزاع المسلح المستمر منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي.

وتشهد عدة ولايات بالسودان، منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للآخر.