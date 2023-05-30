شيخ الأزهر يوجه بإنشاء معهد أزهري في القدس المحتلة

وجّه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب “بإنشاء معهد في القدس لخدمة أبناء فلسطين”، معربًا عن “استعداد الأزهر لإرسال المعلمين والإداريين وكل ما يحتاجه على نفقة الأزهر”.

كما وجّه الطيب، خلال استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، بدراسة التوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية في فلسطين، مؤكدًا متابعته لشؤون المعهد الأزهري في الخليل.

وقال الأزهر في بيان عبر صفحته على فيسبوك إن هذا “هو أقل ما يمكن للأزهر فعله دعمًا لقضيته؛ القضية الفلسطينية”.

كما أبدى الطيب استعداد الأزهر لاستقبال المزيد من الأئمة من فلسطين “والتوسع في المنح العلمية في مرحلة الدراسات العليا في مجالات العلوم الإسلامية لأبناء فلسطين”.

وأكد شيخ الأزهر رفض “كل المطامع الصهيونية التي تستهدف تغيير الواقع الزماني والمكاني للحرم القدسي والمسجد الأقصى المبارك”.

كما أكد أن “حرم المسجد الأقصى المبارك هو محيط إسلامي بالكامل، ولن نقبل بأي تقسيم زماني أو مكاني، والحديث عن هذا التقسيم هو عبث وتزوير وامتداد للسلوك الصهيوني القائم على تزييف الحقائق واغتصاب الحقوق والأراضي، ومحاولة تغيير الواقع التاريخي للقدس ومعالمه الإسلامية والمسيحية”.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقديره لمواقف الأزهر الشريف وشيخه من جهود كبيرة في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني.

وبدأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الاثنين، زيارة لمصر تستمر أيامًا بدعوة من نظيره المصري مصطفى مدبولي.