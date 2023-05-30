سوريا.. إصابة شخص وتدمير منزل جراء قصف جوي ومدفعي لإدلب (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بإصابة شخص، اليوم الثلاثاء، جراء قصف جوي روسي لمحيط قرية سرجة في جبل الزاوية جنوبي إدلب بالشمال السوري.

من جهته، أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) إصابة فتى بشظايا قصف جوي من الطائرات الحربية الروسية، استهدف منزلًا على أطراف قرية (بزابور) في ريف إدلب الجنوبي.

وأضاف الدفاع المدني على صفحته في تويتر، أن الفتى كان يقود دراجة نارية على طريق بالقرب من المكان المستهدف، ونقل بعد إصابته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إصابة فتىً بشظايا قصف جوي للطائرات الحربية الروسية، اليوم الثلاثاء 30 أيار، استهدف منزلاً على أطراف قرية بزابور في ريف #إدلب الجنوبي، الفتى كان يقود دراجة نارية على طريق بالقرب من المكان المستهدف، أسعفته فرقنا للمشفى لتلقي العلاج، وتفقدت المكان وأمّنته.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/DyyPkgffFB — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) May 30, 2023

كما أسفر القصف الجوي عن تدمير منزل في قرية (بزابور).

منزل لم يتأثر بالزلزال لكن الطائرات الروسية دمرته اليوم الثلاثاء 30 أيار، بغارة جوية على قرية بزابور جنوبي #إدلب، لتكتب الحرب سطراً جديداً في سردية قهر السوريين.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/XSFbrhdWzE — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) May 30, 2023

وأكد الدفاع المدني أن أطراف قريتي (أبديتا) و(بزابور)، تعرضتا لقصف مدفعي من قوات النظام وروسيا صباح اليوم، موضحًا عدم وقوع إصابات جراء القصف.

قصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف صباح اليوم الثلاثاء 30 أيار أطراف قريتي ابديتا وبزابور جنوبي #إدلب، فرقنا تفقدت الأماكن المستهدفة وتأكدت من عدم وقوع إصابات.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/RWAwz8WMF2 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) May 30, 2023

وفي السادس والعشرين من الشهر الجاري، قصفت طائرات روسية، منطقة جبل الزاوية بريف محافظة إدلب الجنوبي، ضمن ما يُعرف بمنطقة “خفض التصعيد الرابعة” (إدلب وما حولها) ولم يسفر ذلك القصف عن إصابات.

وتضم منطقة خفض التصعيد الرابعة، محافظة إدلب، ومعها أجزاء من أرياف حلب، وحماة، واللاذقية.

وفي مايو/ أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة منطقة خفض تصعيد في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.