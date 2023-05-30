سياسة|الشمال السوري

سوريا.. إصابة شخص وتدمير منزل جراء قصف جوي ومدفعي لإدلب (فيديو)

30/5/2023-|آخر تحديث: 30/5/202304:54 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بإصابة شخص، اليوم الثلاثاء، جراء قصف جوي روسي لمحيط قرية سرجة في جبل الزاوية جنوبي إدلب بالشمال السوري.

من جهته، أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) إصابة فتى بشظايا قصف جوي من الطائرات الحربية الروسية، استهدف منزلًا على أطراف قرية (بزابور) في ريف إدلب الجنوبي.

وأضاف الدفاع المدني على صفحته في تويتر، أن الفتى كان يقود دراجة نارية على طريق بالقرب من المكان المستهدف، ونقل بعد إصابته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أسفر القصف الجوي عن تدمير منزل في قرية (بزابور).

وأكد الدفاع المدني أن أطراف قريتي (أبديتا) و(بزابور)، تعرضتا لقصف مدفعي من قوات النظام وروسيا صباح اليوم، موضحًا عدم وقوع إصابات جراء القصف.

وفي السادس والعشرين من الشهر الجاري، قصفت طائرات روسية، منطقة جبل الزاوية بريف محافظة إدلب الجنوبي، ضمن ما يُعرف بمنطقة “خفض التصعيد الرابعة” (إدلب وما حولها) ولم يسفر ذلك القصف عن إصابات.

وتضم منطقة خفض التصعيد الرابعة، محافظة إدلب، ومعها أجزاء من أرياف حلب، وحماة، واللاذقية.

وفي مايو/ أيار 2017 أعلنت تركيا وروسيا وإيران التوصل إلى اتفاق على إقامة منطقة خفض تصعيد في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

المصدر : الجزيرة مباشر