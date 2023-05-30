سفير تركيا السابق لدى مصر: تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة “مهم جدا” لهذه الأسباب (فيديو)

قال السفير التركي السابق لدى القاهرة، حسين عوني بوتسالي، إن الاتصال الهاتفي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، كان متوقعًا بعد المصافحة بينهما خلال افتتاح كأس العالم في قطر 2022، وبعد اللقاءات الوزارية التي تمت بين الجانبين في الفترة الماضية.

وأشار بوتسالي، لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، إلى تصريحات وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال زيارته لمصر، عندما قال إنه سيكون هناك لقاء بين الرئيسين بعد الانتخابات الرئاسية في تركيا.

وأمس الاثنين، قالت الرئاسة المصرية إن الرئيسين قررا البدء الفوري في رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل السفراء، وذلك خلال اتصال هاتفي هنأ فيه السيسي أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

ووصف السفير التركي السابق لدى القاهرة، التواصل بين السيسي وأردوغان بأنه “مهم جدًّا”، مؤكدًا أن الشعبين إخوة من ناحية التاريخ والدين والجغرافيا، كما أن العلاقات الاقتصادية والشعبية لم تضعف حتى خلال سنوات الخلاف.

واعتبر بوتسالي أن هناك حاجة ماسة إلى التعاون بين البلدين والتطبيع الكامل للعلاقات في أسرع وقت، نظرًا إلى حاجة أوربا إلى توصيل الغاز إليها عبر مصر وتركيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد زار القاهرة في مارس/ آذار الماضي، بعد أقل من شهر من زيارة نظيره المصري سامح شكري مدينة أضنة التركية في فبراير/ شباط، وهي أول زيارة من وزير خارجية تركي لمصر منذ أكثر من 10 سنوات.

وفتحت الزيارتان المتبادلتان الطريق أمام البدء الفعلي لمسار تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكانت العلاقات بين أنقرة والقاهرة قد تدهورت بعد الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي في صيف 2013، وهو ما عارضته أنقرة، وندد به أردوغان في أكثر من مناسبة.

والتقى أردوغان الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصافحا خلال افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في قطر أواخر العام الماضي.

من جهته، قال رئيس جهاز الاستطلاع المصري السابق، اللواء نصر سالم، إن العلاقات والروابط التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري والتركي، أقوى من أي خلاف مؤقت يشوب هذه العلاقات.

ووصف اللواء سالم خلال حديثه للجزيرة مباشر، الاتصال بين السيسي وأردوغان، بأنه أسعد الشعبين، ومنحهما الأمل في عودة العلاقات إلى سابق عهدها، رغم أن العلاقات الاقتصادية والسياحية لم تنقطع ولم تتأثر سلبًا بما كان يبدو من خلافات.

واعتبر اللواء نصر سالم أنه لم يعد هناك مجال للتباعد بين مصر وتركيا، بعد زوال السياسات التي كانت محل خلاف بينهما، مشيرًا إلى عدم وجود أي تحفظات من كلا الرئيسين بشأن إمكانية تبادل الزيارات قريبًا.