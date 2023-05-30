تحديات تواجه أردوغان في ولايته الرئاسية الجديدة.. ما هي؟ (فيديو)

فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة وأخيرة، مدتها 5 سنوات تنتهي عام 2028، وهي الولاية الثالثة له بعد فوزه في انتخابات عامي 2014، و2018.

نجح أردوغان خلال مسيرته الحافلة بالفوز في 13 استحقاقًا انتخابيًّا، فضلًا عن 3 استفتاءات شعبية. ورغم النجاحات التي حققها لبلاده خلال العشرين عامًا الماضية، فإنه يواجه الآن تحديات جدية في عدد من الملفات.

من أبرز الإنجازات التي حققها أردوغان:

1 – مواجهة محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز 2016، وإجهاضها، ثم قيادة حملة تطهير واسعة داخل الجيش، لضمان عدم تكرار الانقلابات التي عانت منها تركيا طوال عقود.

2 – نقل تركيا إلى مجالات متقدمة في مجالات التصنيع والإنتاج والتصدير.

3 – تحقيق عائدات كبيرة من الصناعات الدفاعية، وخاصة في مجال الطائرات المسيّرة، التي أثبتت نجاحها في ميادين عدة، مثل ليبيا وأذربيجان وسوريا وأوكرانيا.

4- تحقيق مكانة دبلوماسية دولية لتركيا، وهو ما ظهرت تجلياته في رعاية أنقرة لاتفاقية بين روسيا وأوكرانيا، تضمن تصدير الحبوب إلى العالم، بعدما تعطلت شحنات القمح إلى العشرات من الدول، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

تحديات

لكن تركيا واجهت، خلال السنوات الماضية، عددًا من التحديات التي أثرت في تقدمها الاقتصادي، ولا يزال أردوغان مطالبا بمواجهتها، وأبرزها:

1 – تحسين الاقتصاد ورفع قيمة الليرة التي انخفضت إلى مستويات قياسية.

2 – مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار والإيجارات داخل تركيا.

3 – تحسين العلاقات مع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي.

4 – التعامل مع قضية اللاجئين في تركيا، التي مثلت أحد أبرز ملفات الحملات الدعائية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة، مما دفع أردوغان إلى الإعلان عن إنشاء مشروعات سكنية في الشمال السوري، لنقل مليون سوري إليها طوعًا.

5 – الوفاء بوعود الحكومة التركية بإعادة بناء آلاف المنازل التي دمرت جراء الزلزال الذي ضرب 11 ولاية في فبراير/ شباط الماضي، وإنجاز عملية إعادة إعمار كاملة لتلك المناطق خلال عام.

وحصل الرئيس أردوغان على 52.14% من الأصوات، مقابل 47.86% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، في مرحلة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي أجريت أول أمس الأحد، وفق ما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات التركية.