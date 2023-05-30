بعد إعلانها رسميا.. تعرف على العدد النهائي لمقاعد الأحزاب في البرلمان التركي

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، اليوم الثلاثاء، عدد المقاعد التي فازت بها الأحزاب، بحسب النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في 14 مايو/ أيار.

وفي مؤتمر صحفي، قال ينار إن الهيئة استكملت النظر في الطعون وأرسلت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في الدورة الـ28 لإعلانها في الجريدة الرسمية.

وأوضح أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 88.92% داخل البلاد، و53.80% خارجها.

ولفت إلى أن نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات البرلمانية، بما في ذلك داخل البلاد وخارجها وفي المعابر الحدودية، بلغت 87.05%.

ولفت إلى أن مقاعد الأحزاب في البرلمان، الذي يبلغ عدد مقاعده 600، توزعت على النحو التالي:

أولا: تحالف الجمهور

حزب العدالة والتنمية: 268 مقعدًا. حزب الحركة القومية: 50 مقعدًا. حزب الرفاه الجديد: 5 مقاعد.

ثانيا: تحالف الأمة المعارض

حزب الشعب الجمهوري: 169 مقعدًا. الحزب الجيد: 43 مقعدًا.

ثالثا: تحالفات وأحزاب أخرى

حزب اليسار الأخضر (الشعوب الديمقراطي سابقا): 61 مقعدًا. حزب العمال: 4 مقاعد.

خالد خوجة للجزيرة مباشر: مشاورات لتكوين تحالف بين الأحزاب التركية المحافظة داخل البرلمان

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يذكر أن أحزاب: الديمقراطية والتقدم، والمستقبل، والسعادة، حصلت على 35 مقعدا من حصة حزب الشعب، بواقع 15 لحزب الديمقراطية والتقدم، و10 لحزب المستقبل، ومثلها لحزب السعادة. كما حصل حزب الهدى الكردي على 4 مقاعد ضمن قوائم حزب العدالة والتنمية.

ويُشار إلى أن أردوغان حصل على 52.16% من الأصوات، مقابل 47.84% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، في مرحلة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية، التي أجريت أول أمس الأحد.