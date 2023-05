بعد إعادة انتخاب أردوغان.. ما فرص انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي؟

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن أمله أن يرحّب حلف شمال الأطلسي (الناتو) بانضمام السويد إليه تزامنا مع قمته المقررة في يوليو/تموز المقبل، بعد أيام على إعادة انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرافض للفكرة حتى الآن.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مدينة لوليو في شمالي السويد “حان الوقت الآن لوضع اللمسات الأخيرة على انضمام السويد”.

وفاز أردوغان بولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات بعد أن حصل في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية على 52.18% من الأصوات، مقابل 47.82% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وفق الهيئة العليا للانتخابات التركية.

Congratulations to President Erdogan on re-election and to Türkiye’s voters on high turnout, reflecting a long democratic tradition. Türkiye is a valued @NATO Ally and partner. I look forward to our continued work together with the government chosen by the Turkish people.

