سياسة|السودان

الخارجية الأمريكية: تمديد وقف إطلاق النار في السودان

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان "يمين" وقائد قوات الدعم السريع حميدتي (وكالات)
30/5/2023

قال مكتب الشؤون الأفريقية بالخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الاثنين، إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفقا على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بينهما خمسة أيام.

وأضاف البيان “السعودية والولايات المتحدة ترحبان باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعاه في 20 مايو (أيار) خمسة أيام”.

وذكر أن “التمديد سيتيح الوقت لمزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية ومناقشة احتمال التمديد فترة أطول”.

وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة سعودية وأمريكية في مدينة جدة، ويتولى البلدان مراقبة الهدنة عن بُعد.

بدوره، رحّب المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف بتمديد وقف إطلاق النار، ودعا إلى الالتزام الصارم بنصوص الاتفاق وتركيز الجهود على معالجة الوضع الإنساني المتدهور بشدة.

ورغم الإعلان عن تمديد الهدنة، قال مراسل الجزيرة مباشر في الخرطوم إن “اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في حي بري شرقي العاصمة السودانية”.

وأضاف أن “مقاتلات تابعة للجيش السوداني قصفت مواقع لقوات الدعم السريع في مواقع عدة، بينما حاولت المضادات الأرضية لقوات الدعم السريع التصدي لها”.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت، في 15 أبريل/نيسان الماضي، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن مقتل المئات ونزوح أكثر من مليون شخص داخليا وفرار مئات الآلاف إلى دول الجوار.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات