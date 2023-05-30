الخارجية الأمريكية: تمديد وقف إطلاق النار في السودان

قال مكتب الشؤون الأفريقية بالخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الاثنين، إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفقا على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بينهما خمسة أيام.

وأضاف البيان “السعودية والولايات المتحدة ترحبان باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعاه في 20 مايو (أيار) خمسة أيام”.

وذكر أن “التمديد سيتيح الوقت لمزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية ومناقشة احتمال التمديد فترة أطول”.

Saudi Arabia and the United States welcome agreement by the Sudanese Armed Forces and the Rapid Support Forces to a five-day extension of the ceasefire agreement they signed on May 20, 2023. The extension will provide time for further humanitarian assistance, restoration of… — Bureau of African Affairs (@AsstSecStateAF) May 29, 2023

وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة سعودية وأمريكية في مدينة جدة، ويتولى البلدان مراقبة الهدنة عن بُعد.

بدوره، رحّب المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف بتمديد وقف إطلاق النار، ودعا إلى الالتزام الصارم بنصوص الاتفاق وتركيز الجهود على معالجة الوضع الإنساني المتدهور بشدة.

نرحب باتفاق القوات المسلحة والدعم السريع على تمديد وقف اطلاق النار لخمسة أيام أخرى، وندعو للالتزام الصارم بنصوصه وتركيز الجهود على معالجة الوضع الانساني المتدهور بشدة، فمعاناة الناس في المناطق المتأثرة بالحرب فاقت الحدود.

وقف الحرب واختيار الحلول السلمية التفاوضية هو الطريق… — Khalid Omer Yousif (@KHOYousif) May 29, 2023

ورغم الإعلان عن تمديد الهدنة، قال مراسل الجزيرة مباشر في الخرطوم إن “اشتباكات عنيفة وقعت بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع في حي بري شرقي العاصمة السودانية”.

وأضاف أن “مقاتلات تابعة للجيش السوداني قصفت مواقع لقوات الدعم السريع في مواقع عدة، بينما حاولت المضادات الأرضية لقوات الدعم السريع التصدي لها”.

وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت، في 15 أبريل/نيسان الماضي، بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن مقتل المئات ونزوح أكثر من مليون شخص داخليا وفرار مئات الآلاف إلى دول الجوار.