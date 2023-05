الخارجية الأمريكية: تمديد وقف إطلاق النار في السودان

قال مكتب الشؤون الأفريقية بالخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الاثنين، إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفقا على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بينهما خمسة أيام.

وأضاف البيان “السعودية والولايات المتحدة ترحبان باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعاه في 20 مايو (أيار) خمسة أيام”.

وذكر أن “التمديد سيتيح الوقت لمزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية ومناقشة احتمال التمديد فترة أطول”.

Saudi Arabia and the United States welcome agreement by the Sudanese Armed Forces and the Rapid Support Forces to a five-day extension of the ceasefire agreement they signed on May 20, 2023.

The extension will provide time for further humanitarian assistance, restoration of…

— Bureau of African Affairs (@AsstSecStateAF) May 29, 2023