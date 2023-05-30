الجيش اللبناني يعلن تحرير المواطن السعودي المختطف في بيروت

أعلن قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، تحرير مختطف سعودي كان الاتصال به قد انقطع منذ يوم الأحد، وذلك أثناء وجوده في العاصمة بيروت.

وقال عون، في مؤتمر صحفي عقده في أحد فنادق بيروت، إن المخابرات اللبنانية تمكنت اليوم من تحرير المخطوف السعودي وأوقفت عددًا من المتورطين في عملية الخطف.

وفي بيان لاحق عبر تويتر، ذكر الجيش أن دورية من مديرية المخابرات تمكنت من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري، بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية.

تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السوية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/1gxyrcnqQ9 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) May 30, 2023

وكان وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أعلن أمس الاثنين، أن مواطنًا سعوديًا اختطف في بيروت. وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن المواطن المذكور يعمل لصالح الخطوط السعودية في بيروت، وتم اختطافه من المنطقة التجارية في العاصمة اللبنانية.

وأضافت “بعث الخاطفون رسالة مطالبين بفدية مالية تقدر بـ400 ألف دولار”، وذكرت أن الرسالة الهاتفية صدرت من الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بعد الإعلان عن تحرير المختطف الإصرار على ضبط الوضع الأمني وعدم السماح بحصول أي تهديد يطال أمن اللبنانيين والرعايا الموجودين في لبنان.

وقال ميقاتي -بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية- إن عملية الخطف هذه “مدانة بكل المعايير”، وهنأ الجيش على جهوده لتحرير المطيري وتوقيف المتورطين.

وأكد حرص بلاده على “عودة جميع الإخوة العرب إلى لبنان ومنع أي تهديد يطالهم، ومنع استخدام الأراضي اللبنانية منطلقًا لأي عمل يهدد أمن الدول العربية وسلامتها”.

وفي عام 2017، حظرت السعودية سفر مواطنيها إلى لبنان لأسباب أمنية، ثم عادت ورفعت الحظر عام 2019. وتصدرت قصة اختطاف المطيري وتحريره منصات التواصل الاجتماعي في السعودية.