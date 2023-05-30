البرهان: الجيش سيضطر إلى استخدام القوة المميتة إذا لم يستجب العدو لصوت العقل (فيديو)

تفقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، القوات المرابطة ببعض المواقع، وأشاد “بوقفة الشعب السوداني بكامله خلف جيشه”.

وقال البرهان في كلمة خلال الجولة التفقدية “إن القوات المسلحة لم تستخدم بعد كامل قوتها المميتة، لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصع العدو أو يستجيب لصوت العقل”، في إشارة إلى قوت الدعم السريع.

وأشاد البرهان بما قال إنه وقفة للشعب السوداني بكامله خلف جيشه بالرغم من المعاناة التي يعيشها منذ ما يقارب شهرين، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تخوض هذه المعركة نيابة عن شعبها.

وقال البرهان إن جميع المناطق والفرق لا تزال محتفظة بكامل قواتها بعد أن بسطت سيطرتها على جميع أنحاء البلاد.

وبشأن تمديد الهدنة، قال البرهان إنه تمت الموافقة عليها بغرض “تسهيل انسياب الخدمات للمواطنين الذين أنهكتهم تعديات المتمردين وقد نهبوا ممتلكاتهم وانتهكوا حرماتهم وعذبوهم وقتلوهم دون وازع أو ضمير”.





وفي ختام حديثه شدد البرهان على أن القوات المسلحة ستظل مستعدة للقتال حتى النصر وأن “المتمردين لن يستطيعوا أن ينالوا من هذه البلاد”، مؤكدًا أن “النصر قريب لا محالة”.

وفي 15 أبريل/ نيسان الماضي، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وولايات أخرى، وأودى القتال بحياة المئات وإصابة الآلاف وموجة نزوح ولجوء غير مسبوقة في البلاد، كما أدى إلى فوضى وحالات سلب ونهب وتسبب في خسائر جسيمة لم يتم تقديرها حتى الآن.