إصابة أحد جنود الاحتلال وجرح عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام مخيمين شمالي الضفة (فيديو)

أصيب 46 فلسطينيًّا بالرصاص والرضوض والاختناق، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمي عسكر ونور شمس بمدينتي نابلس وطولكرم شمالي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية قولها إن قوات كبيرة اقتحمت مخيم عسكر وداهمت منزل الشهيد حسن قطناني وأخذت مقاساته، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في شارع الاتحاد منطقة الجبل الشمالي، وأخذت قياسات منزل الشهيد حسام سليم، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأكد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع نحو 46 إصابة خلال اقتحام نابلس، واحدة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأخرى جراء سقوط و44 حالة اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع.

وقالت إذاعة فلسطين، إن جيش الاحتلال أخذ خلال اقتحامه مخيم عسكر قياسات منزل الفلسطيني حسن قطناني الذي استشهد في 4 مايو/ أيار الجاري.

كما أعلن جيش الاحتلال أنه سيهدم منزل عائلة الشهيد عبد الفتاح خروشة الذي استشهد في 7 مارس/ آذار بعد اتهامه بإطلاق النار على أهداف إسرائيلية.

من مكان عملية إطلاق النار شمال طولكرم، والتي أدت لإصابة مستوطن بجروح خطيرة pic.twitter.com/5Aya8iX9Hr — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 30, 2023

وفي طولكرم ذكرت الإذاعة، أن، أكثر من 50 آلية عسكرية حاصرت مخيم نور شمس وأغلقت مداخله، ثم بدأت اقتحام أحيائه ومنازله.

وقالت إن قوات الاحتلال فشلت في الوصول إلى الشبان الذين تطاردهم بالمخيم، فقامت بتخريب محتويات البيوت التي اقتحمتها وحطمت جدران بعضها، وأشارت إلى أنها اعتقلت 3 شبان من المخيم قبل انسحابها في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

تغطية صحفية: "آثار الدمار الذي خلفه الاحتلال خلال اقتحامه الفاشل لمخيم نور شمس في طولكرم". pic.twitter.com/gxnG1n9zB3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 30, 2023

فشل اغتيال مقاومين

من جانبها كشفت سرايا القدس -كتيبة طولكرم، أن “العدو حاول اغتيال مجاهدين بعملية عسكرية كبيرة”، وقالت إن “المجاهدين تمكنوا من التصدي لقوات الاحتلال وآلياته المدججة وخوض اشتباكات عنيفة محققين إصابات مؤكدة في صفوف العدو”.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي “تصدِّيَ مقاومين فلسطينيين فجر اليوم الثلاثاء، لاقتحام جيش الاحتلال لمخيم نور شمس بطولكرم” وقالت إن المقاومين خاضوا “اشتباكات مسلحة عنيفة أسفرت عن إصابة جندي صهيوني”.

تغطية صحفية: "جرافة لجيش الاحتلال تقوم بأعمال هدم خلال اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم، فجر اليوم". pic.twitter.com/NmUmbIZFls — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 30, 2023

وأشارت إلى أن المقاومين “أفشلوا اقتحام قوات الاحتلال ومحاولتهم اعتقال عدد من المطاردين، وسط صيحات التكبير والهتافات المؤيدة للمقاومة من أهالي المخيم”.

وأشار البيان إلى ما أوردته “القناة 14 الصهيونية بأن جنديًّا أصيب بجراح إثر انفجار عبوة ناسفة خلال اقتحام القوات المخيم، كما أكد موقع (0404) إصابة جندي من إحدى وحدات النخبة في جيش الاحتلال، بجراح متوسطة جراء انفجار العبوة الناسفة”.

صور| جانب من الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم. pic.twitter.com/lJeywk4vsi — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 30, 2023

إصابة جندي إسرائيلي

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة خلال اقتحام مخيم نور شمس، وقال في بيان “إن الجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي وشرطة حرس الحدود نفذوا عملية مشتركة بالمخيم خلال ساعات الليل”.

وأضاف “خلال العملية تم إطلاق نار كثيف وإلقاء عبوات ناسفة على القوات التي ردت بإطلاق النار، وأصيب جندي إسرائيلي بجروح متوسطة جراء شظايا، ونُقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج الطبي”، بحسب البيان.