رأى النائب السابق بالبرلمان التركي رسول طوسون، أن المعارضة تتغاضى عن إنجازات الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أن هذه الإنجازات جعلت أردوغان يفوز بالانتخابات جميعها التي خاضها خلال 20 عامًا.

وقال طوسون خلال لقائه في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، إن الانتخابات المقبلة من أصعب الانتخابات التي يخوضها أردوغان، لكنه توقع فوز الرئيس من الجولة الأولى بنسبة ضئيلة على مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

وأوضح أن ما يجعل هذه الانتخابات الأصعب هو تحالف المعارضة، مضيفًا “لأول مرة نرى المعارضة متحدة تحت راية واحدة، من يمينها إلى يسارها، اجتمعت كلها في تحالف برعاية حزب الشعب الجمهوري”.

وتحدث النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية عن الحشود والحشود المضادة، وقال إن حزب الشعب الجمهوري الذي يرأسه كليتشدار أوغلو، ليس له حضور شعبي في شرق وجنوب شرق تركيا، لكن تحالفه مع حزب الشعوب الديمقراطي وفر له الأرضية الجماهيرية.

وأضاف “نعم هذا التحالف يمكنه أن يجمع حشودًا في المناطق كلها، لكن في النهاية الصناديق هي التي ستحسم الانتخابات”.

وعن ثقة أعضاء حزب العدالة والتنمية في فوز أردوغان، أوضح قائلًا “الحشود نفسها التي تقوم بها المعارضة نرى مثلها وأكثر منها في فعاليات حزب العدالة والتنمية لدعم الرئيس أردوغان، وكذلك فعاليات حزب الحركة القومية المتحالف مع حزب العدالة والتنمية”.

وأشار طوسون إلى الحشود الضخمة التي حضرت الفعالية الانتخابية لأردوغان في أزمير، التي تعد قلعة للمعارضة التركية خاصة لحزب الشعب الجمهوري وفقًا لطوسون الذي أكد أن الفعالية كانت أكبر من حشود المعارضة”.

وفي 27 أبريل/نيسان الماضي، بدأت عملية التصويت في الانتخابات للأتراك المسجلين أماكن إقاماتهم خارج حدود البلاد.

ويتوجه الناخبون في عموم تركيا إلى صناديق الاقتراع في 14 مايو/أيار الجاري، لاختيار مرشحيهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبحسب استطلاعات الرأي، يُتوقع أن تشهد انتخابات الرئاسة التركية تنافسًا حادًّا، ولا سيّما بين أردوغان وكليتشدار أوغلو.