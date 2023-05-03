روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين عبر هجوم بمسيّرتين وكييف ترد

في واقعة غير مسبوقة، اتهمت روسيا أوكرانيا بمهاجمة مبنى الكرملين بطائرات مسيرة، اليوم الأربعاء، في محاولة فاشلة لقتل الرئيس فلاديمير بوتين، وقالت إن كييف هاجمت بمسيّرات مقر إقامة بوتين في الكرملين إلا أنه لم يصب بأذى.

من جانبها، نفت أوكرانيا اليوم الأربعاء أي علاقة لها بالهجوم على الكرملين بمسيّرتين والذي نسبته موسكو إلى كييف.





هجوم بطائرات مسيرة

وقال الكرملين اليوم الأربعاء إنه أسقط طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا، واتّهم كييف بمحاولة قتل بوتين. وأوضح الكرملين في بيان “استهدفت مسيّرتان الكرملين، تم تعطيل الجهازين”.

ووصف العملية بأنها “عمل إرهابي ومحاولة اغتيال رئيس روسيا الاتحادية”، وقال الكرملين، إن روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ “إجراءات انتقامية حيثما ومتى تراها مناسبة”.





وقال بيان من الإدارة الرئاسية إن شظايا الطائرات المسيرة تناثرت في أراضي مجمع الكرملين لكن لم تقع إصابات أو أضرار مادية.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن بوتين لم يكن في الكرملين في ذلك الوقت وكان يعمل اليوم الأربعاء في مقر إقامته في نوفو أوغاريوفو خارج موسكو.





وقال المتحدث باسم الرئاسة ديمتري بيسكوف إن بوتين كان يعمل في مقر إقامته قرب موسكو، مؤكدًا أنه سيشارك في استعراض يوم النصر في الحرب العالمية الثانية في الساحة الحمراء الأسبوع المقبل كما هو مخطط.

من جانبه، أعلن رئيس بلدية موسكو حظر تحليق الطائرات المسيّرة غير المصرح بها في أجواء العاصمة الروسية، وقال في بيان إن تحليق المسيّرات محظور ما لم يتم الحصول على تصريح خاص من “السلطات الحكومية”.

Щодо дронів над Кремлем. Все передбачувано… Росія явно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів. А потім демонструє «дрони над Кремлем». По/перше, Україна веде виключно оборонну війну і не атакує об‘єкти на території… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 3, 2023

أوكرانيا تنفي

ونفت الرئاسة الاوكرانية اليوم الأربعاء أي علاقة لأوكرانيا بالهجوم على الكرملين بمسيرتين والذي نسبته موسكو إلى كييف.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي في تصريح للصحفيين “بالتأكيد، لا علاقة لأوكرانيا بهجمات المسيرات على الكرملين”.

وكتب على تويتر “بخصوص الطائرات بدون طيار فوق الكرملين، كل شيء يمكن التنبؤ به، من الواضح أن روسيا تستعد لعمل إرهابي واسع النطاق”.

وقال إن ذلك “لا يحل أي مشكلة عسكرية. لكنه يعطي الاتحاد الروسي أسبابًا لتبرير هجماته على المدنيين. هناك شيء ما يحدث في الاتحاد الروسي”، بحسب ما قال.