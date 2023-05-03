بعد حل مجلس الأمة.. الكويت تعلن موعد الانتخابات البرلمانية الجديدة

قرر مجلس الوزراء في الكويت، اليوم الأربعاء، رفع مشروع مرسوم بتحديد يوم السادس من يونيو/حزيران موعدًا للانتخابات البرلمانية المقبلة ورفعه إلى ولي العهد.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، قرر المجلس خلال اجتماع استثنائي عقده في قصر بيان اليوم، تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع مع اعتباره يوم راحة، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها لمراعاة المصلحة العامة.

وتم حل مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب في عام 2020 وأعادته المحكمة الدستورية في مارس/آذار، بمرسوم أميري يوم الاثنين الماضي، مع العودة إلى الشعب لاختيار ممثليه من جديد.

مرسوم بحل مجلس الأمة

وأصدر ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، مرسومًا يقضي بحل مجلس الأمة وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وجاء في نص المرسوم الذي نشرته الوكالة الرسمية، أن حل المجلس تم احتكامًا إلى الدستور، ونزولًا واحترامًا للإرادة الشعبية، وصونًا للمصالح العليا للبلاد، وحفاظا على استقرارها. ويقضي المرسوم الأميري بالعودة إلى انتخابات نيابية جديدة في البلاد.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت منتصف مارس الماضي ببطلان انتخابات 2023، وعودة البرلمان المنتخب عام 2020.