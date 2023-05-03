بالمتفجرات وبالجرّافات.. الاحتلال يهدم منزلي شهيد وأسير في الضفة الغربية (فيديو)

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزل عائلة الشهيد محمد صوف من قرية حارس غرب سلفيت، كما هدمت بالجرّافات منزل الأسير يونس هيلان في بلدة حجة بمحافظة قلقيلية في الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية في ساعات متأخرة من الليلة الماضية بنحو 50 آلية عسكرية، واعتدت على ذوي الشهيد، الذي ارتقى برصاص الاحتلال في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شمال غرب سلفيت.

🔵🎞 #فيديو | لحظة تفجير الاحتلال منزل الشهيد محمد صوف في قرية حارس غرب سلفيت. pic.twitter.com/W025ZlBEUE — قناة الأقصى الفضائية (@SerajSat) May 3, 2023

ونقلت عن رئيس مجلس قروي حارس عمر، قوله إن المنزل المستهدف مكون من 3 طوابق تبلغ مساحة كل واحد منها 100 متر مربع، وهو قيد الإنشاء.

وقال محافظ سلفيت، إن هدم منازل عائلات الشهداء يأتي في إطار العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها وحماية الشعب الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال.

شاهد | لحظة تفجير منزل الشهيد "محمد صوف" في قرية حارس غرب سلفيت pic.twitter.com/4Iy2iFL6lu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 3, 2023

هدم منزل أسير

وهدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، منزل عائلة الأسير يونس جلال هيلان (19 عامًا) في بلدة حجة شرق قلقيلية.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرًا، وهدمت منزل عائلة الأسير يونس المكون من طابقين، بواسطة جرافات.

🔵🎞 #فيديو | جيش الاحتلال يهدم منزل عائلة الأسير يونس هيلان بشكل كامل في قرية حجة شرق قلقيلية. pic.twitter.com/TMWfcIuQiz — قناة الأقصى الفضائية (@SerajSat) May 3, 2023

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت يونس في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتهمة تنفيذ عملية طعن قُتل فيها مستوطن إسرائيلي في بلدة الفندق.

وسياسة هدم المنازل التي تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين، الذين ينفذون هجمات تسفر عن مقتل إسرائيليين، تثير الجدل وتنتقدها مؤسسات حقوقية، إذ تَعُد ذلك عقوبة جماعية.