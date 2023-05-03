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بالمتفجرات وبالجرّافات.. الاحتلال يهدم منزلي شهيد وأسير في الضفة الغربية (فيديو)

قوات الاحتلال تفجر منزل شهيد فلسطيني في سلفيت(مواقع التواصل)
قوات الاحتلال تفجّر منزل شهيد فلسطيني غرب سلفيت (مواقع التواصل)
3/5/2023-|آخر تحديث: 3/5/202310:37 AM (مكة المكرمة)

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، منزل عائلة الشهيد محمد صوف من قرية حارس غرب سلفيت، كما هدمت بالجرّافات منزل الأسير يونس هيلان في بلدة حجة بمحافظة قلقيلية في الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية في ساعات متأخرة من الليلة الماضية بنحو 50 آلية عسكرية، واعتدت على ذوي الشهيد، الذي ارتقى برصاص الاحتلال في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شمال غرب سلفيت.

ونقلت عن رئيس مجلس قروي حارس عمر، قوله إن المنزل المستهدف مكون من 3 طوابق تبلغ مساحة كل واحد منها 100 متر مربع، وهو قيد الإنشاء.

وقال محافظ سلفيت، إن هدم منازل عائلات الشهداء يأتي في إطار العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها وحماية الشعب الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال.

هدم منزل أسير

وهدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، منزل عائلة الأسير يونس جلال هيلان (19 عامًا) في بلدة حجة شرق قلقيلية.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرًا، وهدمت منزل عائلة الأسير يونس المكون من طابقين، بواسطة جرافات.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت يونس في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بتهمة تنفيذ عملية طعن قُتل فيها مستوطن إسرائيلي في بلدة الفندق.

وسياسة هدم المنازل التي تتبعها إسرائيل ضد الفلسطينيين، الذين ينفذون هجمات تسفر عن مقتل إسرائيليين، تثير الجدل وتنتقدها مؤسسات حقوقية، إذ تَعُد ذلك عقوبة جماعية.

المصدر : وسائل إعلام فلسطينية