السودان.. مشاورات أمريكية مصرية لوقف إطلاق النار وطرفا الصراع يمددان الهدنة رغم تواصل القتال

ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره المصري سامح شكري، مساء الثلاثاء، تمديد وتوسيع وقف إطلاق النار في السودان الذي يشهد اشتباكات دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف الشهر الماضي.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الوزيرين اتفقا خلال اتصال هاتفي بينهما على “مواصلة المشاورات الوثيقة بين الولايات المتحدة ومصر في ما يتعلق بالجهود الجارية لتحقيق وقف دائم للأعمال القتالية في السودان”.

Spoke with Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry today to consult on expanding the ceasefire in Sudan and ensuring a coordinated humanitarian response. We also discussed the May 1 Amman meeting on Syria.

يأتي ذلك وسط هدنة هشة يتفق عليها طرفا النزاع، دون وجودها على الأرض مع الاشتباكات التي تتجدد في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن اشتباكات اندلعت صباح اليوم الأربعاء بين الجيش وقوات الدعم السريع، في حي الهدى وشارع القذافي بمنطقة شرق النيل شرقي العاصمة.

وأشار إلى أن طائرة حربية كانت تحلق في سماء منطقة شرق النيل شرقي الخرطوم، في وقت كانت مضادات أرضية تابعة لقوات الدعم السريع تحاول التصدي لها.

وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بخرق الهدنة الإنسانية المعلنة بين الجانبين بوساطة أمريكية سعودية لمدة 72 ساعة تنتهي اليوم الأربعاء، في حين تواصلت الاشتباكات المتقطعة بالعاصمة الخرطوم.

While we work with partners to end the fighting in Sudan and ensure unimpeded humanitarian access, @StateDept staff are working tirelessly to help bring Americans to safety. We thank our partners for their help. pic.twitter.com/wm47pthyFw

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 3, 2023