واشنطن بوست: زيلينسكي ينفي تحذير أمريكا لأوكرانيا بشأن الوثائق المسرّبة

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في حديث لصحيفة (واشنطن بوست) أن تكون الإدارة الأمريكية قد حذّرت كييف بشأن تسرب وثائق استخبارية سرية الشهر الماضي احتوت على معلومات حساسة عن أوكرانيا، قبل انتشار الخبر في وسائل الإعلام.

وعلّق زيلينسكي للصحيفة على تجاهل واشنطن تحذيره، وقال “هذا ليس مفيدًا لسمعة البيت الأبيض، وأعتقد أنه ليس مفيدًا لسمعة الولايات المتحدة”.

وكشف الخرق الأمني المُحرج عن قلق أمريكي يحيط بهجوم أوكراني معاكس محتمل ضد القوات الروسية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بقدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي للصحيفة في مقابلة أُجريت في كييف يوم الاثنين “لم أتلقَّ معلومات من البيت الأبيض أو البنتاغون مسبقًا، لم تكن لدينا تلك المعلومات، أنا شخصيًّا لم أكن على اطلاع، إنها بالتأكيد قصة سيئة”.

