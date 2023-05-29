“لقد فزنا مجددًا”.. بن علي يلدرم يسخر من كليجدار أوغلو بعد خسارته (فيديو)

نشر رئيس الوزراء التركي السابق، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حاليًّا، بن علي يلدريم، فيديو عبر حسابه في تويتر مساء أمس الأحد، سخر فيه من مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، بعد خسارته في انتخابات الرئاسة التركية.

وقال يلدريم في الفيديو الذي صوره وأداه على طريقة كليجدار أوغلو”كمال باي، سأقول جملة هي بمثابة الضرب على الوجه، لقد فزنا مجددا نقطة”.

وقال يلدريم جملة “لقد فزنا مجددًا” بطريقة مقطعة لأجزاء وعلى مهل، مثلما قال كليجدار أوغلو بعد أن وصل إلى الدور الثاني “أنا هنا”، وكانت بطريقة مجزأة.

كما تهكم يلدرم بعبارة “الضرب على الوجه” على طريقة كليجدار حينما ضرب بيده على قلبه ثم على الطاولة في خطابه الشهير.

وحاز فيديو بن علي يلدريم أكثر من 3 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة وهو مرشح للزيادة، كما تداوله النشطاء في تركيا على نطاق واسع.

Kemal Bey, Yüze vurur ifadesi, yine ka-zan-dık bir tanesi NOKTA 🙂 pic.twitter.com/BvsOqW4WXp — Binali Yıldırım (@BY) May 28, 2023

وكان كليجدار أوغلو قد نشر مقطع فيديو، بعد تأكد الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، قال فيه “أنا هنا، لا أزال حاضرًا، وأنتم ها هنا في قلبي وبالله لأكافحنَّ حتى الرمق الأخير. أنا هنا”.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، في مؤتمر صحفي فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وفق النتائج غير النهائية.

وحصل الرئيس أردوغان على 52.14% مقابل 47.86% لكمال كليجدار أوغلو، وفق الهيئة العليا للانتخابات التركية.