كيف تناولت الصحافة التركية فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة؟ (فيديو)

تناولت الصحف التركية، الإثنين، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بطريقتين مختلفتين، بين الاحتفاء من قبل وسائل الإعلام المؤيدة، والتشاؤم من المستقبل في الصحف المعارضة.

وقالت مراسلة الجزيرة مباشر، رقية تشيليك، إن صحيفة “حريات” التركية وضعت صورة كبيرة لأردوغان في صفحتها الأولى وكتبت “من جديد النصر لأردوغان”.

كما تحدثت الصحيفة عن النسب التي حصل عليها المرشحان وأشارت إلى انخفاض الإقبال على الانتخابات مقارنة بالجولة الأولى.

وأبرزت تصريحات لمنافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية كمال كليجدار أوغلو، والتي لم يعلن فيها استقالته من رئاسة حزبه كما طالبه بعض أفراد المعارضة.

وقال كليجدار أوغلو “إنني حزين للغاية في مواجهة الصعوبات التي تنتظر البلد”.

ونقلت أيضا الصحيفة تصريحات ميرال أكشينار زعيمة الحزب الجيد التركي المعارض ووضعتها في الصفحة الرئيسية، حيث قالت “وصلتنا رسالة الشعب. الإرادة الشعبية تاج فوق رؤوسنا”، وأضافت موجهة كلامها لأردوغان “وصلتك الرسالة وبالتأكيد تعلمت الكثير من الدروس”.

الكاتب الصحفي أحمد هاكان استعرض أرقام فوز أردوغان خلال الانتخابات منذ 9 أعوام، وقال إنه فاز في عام 2014 بنسبة 51.7 % وعام 2018 بنسبة 52.5 %، بينما احتاج في انتخابات 2023 إلى جولة ثانية للفوز.

في خطاب تاريخي.. أردوغان: #تركيا هي الفائز الوحيد ولن نتخلى عن الأهداف المنشودة ولا يمكن لأحد الإساءة للحريات أو التحقير من شأن شعبنا 🇹🇷 pic.twitter.com/XKz5En61wn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 28, 2023

بدورها قالت جريدة صباحنا في العنوان الرئيسي “رجل الشعب فاز”.

أما صحيفة أكشم فكتبت “من جديد فاز رجل الشعب”، مضيفة أن أردوغان فاز في 17 انتخابا سابقا.

جريدة جمهورية المعارضة كتبت عنوانا عريضا في صفحتها الرئيسية قالت فيه: “فاز بالخسارة”، مشيرة بذلك لعدم قدرة أردوغان على حسم السباق الانتخابي من الجولة الأولى.

وعبرت الصحيفة عن فقدانها الأمل بوجود أردوغان في السنوات الخمس المقبلة.

جريدة سوسجو، وهي جريدة حزب الشعب الجمهوري، قالت في صفحتها الرئيسية “رغم كل شي، إلا أن الصندوق اختار أردوغان.. سنكمل الطريق”.

واستعرضت أغلب المشكلات التي تعيشها تركيا وكتبت بجانبها بسخرية “إن شاء الله”.

وحصل أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على 52.16 % من الأصوات، مقابل 47.84 % لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وفق نتائج شبه نهائية استنادا للهيئة العليا للانتخابات.