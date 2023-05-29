شاهد: فنانون أتراك يعبرون عن سعادتهم بانتصار أردوغان في الانتخابات الرئاسية

أعرب فنانون أتراك، عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، مساء أمس الأحد، عن سعادتهم بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

وقالت الممثلة التركية “توغجو قزاز”، عبر حسابها على تويتر “انتصر الرجل، وانتصر قرن تركيا والأجيال القادمة، وموقفنا في سوريا، ووجودنا في العالم، وانتصرت عائلاتنا، وموقفنا ضد الإرهاب، بينما خسرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ومنظمة غولن الإرهابية ودمى الغرب”.

وأكدت “توغجو” أنه حان الوقت ليتحلى الشعب التركي بالوحدة والتضامن لتحقيق الفوز، مضيفة أنه حان الوقت “لتطوير البلاد في كل النواحي، حتى لا تخسر تركيا”.

Adam kazandı, Türkiye'nin ikinci yüzyılı kazandı, gelecek nesillerimiz, Suriye’deki konumumuz, dünyadaki varlığımız, aile yapımız, teröre karşı duruşumuz ve gelecek nesillerimiz kazandı. Diğer yandan ABD, AB, Kandil, FETÖ, Pensilvanya, sermaye simsarları, finans kartelleri,… — Tuğçe Kazaz (@tugce_kazaz1) May 28, 2023

من جانبه، علق الممثل “هاكان أورال”، على ردود فعل قيادات المعارضة التركية، بعد إعلان النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، منتقدا خطاب المرشح الخاسر، كمال كليجدار أوغلو، عبر حسابه على تويتر، قائلا “خطاب فاضح لكليجدار أوغلو، فبينما كان أردوغان يحتضن الجميع في خطاب النصر، بدأ كليجدار أوغلو خطابه بفصل بين الأتراك، شاكرا مؤيديه فقط”.

Akıl almaz ! Sayın kılıçtaroğlu skandal bir konuşma yaptı her yönüyle …..Sayın Tayyip erdoğan tüm seçmenleri kucaklarken kemal bey başladığı gibi yine ayrıştırarak sadece kendi seçmenini belirtip teşekkür ederek bitirdi ! Tarihin en büyük kaybedişini yaşamıştır kendi seçmeninin… — Hakan Ural (@hakanuralresmi) May 28, 2023

وفي تغريدة أخرى، اعتبر “أورال” أن خطاب رئيسة الحزب الجيد “ميرال أكشينار” يعبر عن وعي سياسي، قائلا “قبول نتائج الانتخابات باحترام وتهنئة السيد رجب طيب أردوغان. هذا هو المستوى السياسي الذي نريد رؤيته”.

Uzun bir süreden sonra meral hanımdan makul kabul edilebilir bir açıklama geldi . Öz eleştiri yapacağız dedi seçim sonuçları için saygı ile kabullenip hayırlı olsunun peşi sıra rakip olduğu ve kazanan sayın Recep tayyip erdoğanı tebrik etti ….görmek istediğimiz siyasi seviye… — Hakan Ural (@hakanuralresmi) May 28, 2023

ونشر الممثل التركي “جلال النبي أوغلو”، على حسابه في تويتر، صورة لأردوغان، وعلق عليها بالقول: “الحمد لله، يحيا قرن تركيا”.

وعبّر المغني التركي “علي شان” عن سعادته بنتيجة الانتخابات التركية، عبر تغريدة على حسابه في تويتر، وجه خلالها تهنئة للرئيس التركي، قائلا “فزنا مرة أخرى سيدي الرئيس، نحن فخورون بكم، حظاً سعيداً لتركيا”.

Yine kazandık..Sn Cumhurbaşkanım @RTErdogan seninle gurur duyuyoruz..Türkiye’mize hayırlı,uğurlu olsun🇹🇷🇹🇷 — Alişan (@YeniAlisan) May 28, 2023

أما الممثل التركي وعضو حزب العدالة والتنمية، “بهادير ينيشهيرلي أوغلو”، فنشر مقطعاً مصورا وهو يحتفل مع الجماهير التركية، فرحاً بانتصار الرئيس التركي في معركته الانتخابية، وعلق قائلا “أنت الفائز يا شعبي في هذه الانتخابات، انتصرت حكمة الأناضول”.

Halkım bu seçimin galibi sizsiniz.Anadolu irfanı kazandı. Siz kazandınız. pic.twitter.com/jUHC8Q09wn — Bahadır Yenişehirlioğlu (@Yenisehirlioglu) May 28, 2023

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، في مؤتمر صحفي فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وفق النتائج غير النهائية.

وحصل الرئيس أردوغان، بعد فرز 99.43٪ من صناديق الاقتراع على 52.14٪ مقابل 47.86٪ لكمال كليجدار أوغلو، وفق الهيئة العليا للانتخابات التركية.