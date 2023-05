استمرار التهاني من زعماء العالم بفوز أردوغان في انتخابات الرئاسة

واصل زعماء وحكومات دول العالم تهنئة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة، بعد تقدمه على منافسه زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو، بحسب النتائج التي أعلنتها هيئة الانتخابات.

وبعد فرز 99.43% من صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حصل الرئيس أردوغان على 52.14% من الأصوات، مقابل 47.86% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وفق ما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات التركية.

بعث أمير الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقیة تھنئة إلى الرئیس أردوغان، عبر فیھا عن خالص تھانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئیسا للجمھوریة التركیة الصدیقة لفترة رئاسیة ثالثة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

كما أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في برقية بعثها إلى أردوغان عن خالص تهانيه “بتجديد الثقة التي أولاها الشعب التركي الشقيق بانتخاب أردوغان رئيسا لولاية رئاسية جديدة”.

وبعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي برقية تهنئة إلى الرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، هنأ أيضا أردوغان بفوزه بثقة الشعب التركي.

وقال في تغريدة “نتقدم بخالص التهنئة للأخ الرئيس السيد رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوزه بثقة الشعب التركي الصديق، وإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية التركية”.

من جانبه، كتب رئيس إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني، تغريدة قال فيها “أهنئ السيد رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا. إنني أتطلع إلى مواصلة العمل معًا لتعزيز العلاقات بين الإقليم والعراق مع تركيا”.

بعث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ببرقية إلى الرئيس أردوغان هنأه فيها بفوزه في الانتخابات مؤكدا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وفق بيان للديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان الرئيس أردوغان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

كما تقدم قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالتهنئة للرئيس أردوغان بمناسبه فوزه في الانتخابات.

هنأ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الرئيس التركي بفوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقال بيان لرئاسة الحكومة، إن ميقاتي أجرى اتصالا هاتفيا بأردوغان، وهنّأه بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

دوليًّا، هنأ رئيس وزراء هولندا، مارك روته، أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التركية، وفي تغريدة على تويتر قال روته “أتطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات بين تركيا وهولندا والعمل معًا كأصدقاء وحلفاء”.

Congratulations to @RTErdogan on his re-election as President of the Republic of Türkiye. I wish him every success in the years ahead. I look forward to continuing to strengthen 🇳🇱-🇹🇷 relations and working together as friends and allies.

رئيس ليتوانيا، غيتاناس ناوسيدا، بعث كذلك بتهانيه إلى الرئيس التركي، وقال في تغريدة “نتطلع إلى الترحيب بكم في قمة الناتو في فيلنيوس من 11 إلى 12 يوليو/ تموز والعمل معًا لتعزيز أمن الحلفاء ومساعدة أوكرانيا على النجاح”.

رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، بعث بتهانيه إلى الرئيس أردوغان والشعب التركي على الفوز الانتخابي في جولة الإعادة الرئاسية.

هنأ رئيس حكومة أفغانستان الملا محمد حسن آخند، أردوغان بفوزه في الانتخابات. وقال في رسالة تهنئة نشرها متحدث حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، على تويتر “أهنّئ بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية التركية”.

وأضاف “أسأل الله العلي القدير أن يجعل من تركيا التي لها أهمية خاصة في المنطقة والعالم دولة قوية ومزدهرة ويجعلها في خدمة الدين والمسلمين، راجيًا أن تدوم الصداقة والمودة بين الشعبين الأفغاني والتركي”.

Congratulatory Message of the Prime Minister of the Islamic Emirate of Afghanistan on the Results of the Presidential Elections in Turkey:

I would like to extend my heartfelt congratulations to H.E. Recep Tayyip Erdoğan on his victory in the second round of elections1/3

— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) May 28, 2023