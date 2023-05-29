استمرار التهاني من زعماء العالم بفوز أردوغان في انتخابات الرئاسة

واصل زعماء وحكومات دول العالم تهنئة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة، بعد تقدمه على منافسه زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو، بحسب النتائج التي أعلنتها هيئة الانتخابات.

وبعد فرز 99.43% من صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، حصل الرئيس أردوغان على 52.14% من الأصوات، مقابل 47.86% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وفق ما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات التركية.

الكويت

بعث أمير الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقیة تھنئة إلى الرئیس أردوغان، عبر فیھا عن خالص تھانيه بمناسبة إعادة انتخابه رئیسا للجمھوریة التركیة الصدیقة لفترة رئاسیة ثالثة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (كونا).

البحرين

كما أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في برقية بعثها إلى أردوغان عن خالص تهانيه “بتجديد الثقة التي أولاها الشعب التركي الشقيق بانتخاب أردوغان رئيسا لولاية رئاسية جديدة”.

اليمن

وبعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي برقية تهنئة إلى الرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

العراق

رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، هنأ أيضا أردوغان بفوزه بثقة الشعب التركي.

وقال في تغريدة “نتقدم بخالص التهنئة للأخ الرئيس السيد رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوزه بثقة الشعب التركي الصديق، وإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية التركية”.

نتقدم بخالص التهنئة للأخ الرئيس، السيد رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوزه بثقة الشعب التركي الصديق، وإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية التركية، كما نتمنى للعلاقات العراقية التركية التقدم والازدهار

واستمرار أواصر الصداقة والتعاون المتبادل. — محمد شياع السوداني (@mohamedshia) May 28, 2023

إقليم شمال العراق

من جانبه، كتب رئيس إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني، تغريدة قال فيها “أهنئ السيد رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا. إنني أتطلع إلى مواصلة العمل معًا لتعزيز العلاقات بين الإقليم والعراق مع تركيا”.

الأردن

بعث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ببرقية إلى الرئيس أردوغان هنأه فيها بفوزه في الانتخابات مؤكدا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وفق بيان للديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

السودان

هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان الرئيس أردوغان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

كما تقدم قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالتهنئة للرئيس أردوغان بمناسبه فوزه في الانتخابات.

لبنان

هنأ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الرئيس التركي بفوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقال بيان لرئاسة الحكومة، إن ميقاتي أجرى اتصالا هاتفيا بأردوغان، وهنّأه بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

هولندا

دوليًّا، هنأ رئيس وزراء هولندا، مارك روته، أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية التركية، وفي تغريدة على تويتر قال روته “أتطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات بين تركيا وهولندا والعمل معًا كأصدقاء وحلفاء”.

Congratulations to @RTErdogan on his re-election as President of the Republic of Türkiye. I wish him every success in the years ahead. I look forward to continuing to strengthen 🇳🇱-🇹🇷 relations and working together as friends and allies. — Mark Rutte (@MinPres) May 28, 2023

ليتوانيا

رئيس ليتوانيا، غيتاناس ناوسيدا، بعث كذلك بتهانيه إلى الرئيس التركي، وقال في تغريدة “نتطلع إلى الترحيب بكم في قمة الناتو في فيلنيوس من 11 إلى 12 يوليو/ تموز والعمل معًا لتعزيز أمن الحلفاء ومساعدة أوكرانيا على النجاح”.

صربيا

رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، بعث بتهانيه إلى الرئيس أردوغان والشعب التركي على الفوز الانتخابي في جولة الإعادة الرئاسية.

أفغانستان

هنأ رئيس حكومة أفغانستان الملا محمد حسن آخند، أردوغان بفوزه في الانتخابات. وقال في رسالة تهنئة نشرها متحدث حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، على تويتر “أهنّئ بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية التركية”.

وأضاف “أسأل الله العلي القدير أن يجعل من تركيا التي لها أهمية خاصة في المنطقة والعالم دولة قوية ومزدهرة ويجعلها في خدمة الدين والمسلمين، راجيًا أن تدوم الصداقة والمودة بين الشعبين الأفغاني والتركي”.

Congratulatory Message of the Prime Minister of the Islamic Emirate of Afghanistan on the Results of the Presidential Elections in Turkey: I would like to extend my heartfelt congratulations to H.E. Recep Tayyip Erdoğan on his victory in the second round of elections1/3 — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) May 28, 2023

البرازيل

هنأ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الرئيس التركي أردوغان بفوزه في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وقال لولا دا سيلفا في منشور له عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي “أحيي الرئيس أردوغان على إعادة انتخابه”.

وأعرب عن أمله أن تعود نتائج الانتخابات بالخير على الشعب التركي، كما تمنى الرئيس البرازيلي لأردوغان أن يحكم تركيا بشكل ناجح في الفترة المقبلة.

قيرغيزيا

قال الرئيس القرغيزي صدر جباروف عبر تويتر: “أخي الحبيب رجب طيب أردوغان. يسعدني أن أهنئكم من أعماق قلبي بفوزكم المقنع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية”.

أستراليا

أعرب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، عن تهانيه للرئيس أردوغان على نجاحه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال عبر تويتر: “أهنئ الرئيس رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه. وأتطلع بفارغ الصبر إلى تعزيز العلاقات الثنائية الودية القائمة منذ فترة طويلة بين أستراليا وتركيا”.

ماليزيا

قدم رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم تهانيه للرئيس أردوغان بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال في تغريدة عبر تويتر: “نهنئ السيد رجب طيب أردوغان على انتخابه رئيسًا لتركيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة”.

وأضاف: “ستستمر تركيا في لعب دور بناء كلاعب إقليمي وعالمي مهم. وماليزيا تتطلع بفارغ الصبر للتعاون بشكل وثيق مع تركيا لتطوير علاقاتنا الثنائية الممتازة أكثر”.​​​​​​​

Congratulations to H.E President @RTErdogan for being re-elected as the President of the Republic of Türkiye in the recent Presidential election. (1/3) — Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) May 29, 2023

كازاخستان

وعبر تويتر، قدم الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف تهانيه للرئيس أردوغان، قائلا إن “روابط الصداقة التاريخية والتضامن توحد بلدينا. واستراتيجية التعاون الشاملة هذه ستتطور أكثر”.