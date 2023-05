روسيا تحذر من انهيار اتفاق تصدير الحبوب

قالت روسيا، اليوم الاثنين، إن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لن يعمل بعد الآن ما لم يتم الوفاء باتفاق الأمم المتحدة مع موسكو لتذليل العقبات أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أثناء زيارة إلى كينيا “إذا بقي كل شيء على ما هو عليه، وواضح أنه سيبقى كذلك، فسيكون من الضروري المضي انطلاقا من حقيقة أنه (الاتفاق) لم يعد يعمل”، وذلك عند سؤاله إذا ما كان ينبغي تمديد اتفاق البحر الأسود مجددا.

وأضاف لافروف أن مذكرة الأمم المتحدة وروسيا لم تُنفذ “مطلقا”، موضحا أن موسكو تتوقع تخفيف القيود الحالية على الصادرات الزراعية والأسمدة مقابل الصادرات الأوكرانية من الحبوب.

كما تطالب موسكو بإنهاء العقوبات على بنكها الزراعي الحكومي.

وذكر وزير الخارجية الروسي أنه لم يصل إلى الدول الأكثر فقرا في العالم سوى أقل من 3% فقط من 30 مليون طن من الحبوب التي تم تصديرها بموجب اتفاق التصدير عبر البحر الأسود.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في إبرام اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لمدة 120 يوما مبدئيا في يوليو/تموز الماضي، للمساعدة في مواجهة أزمة غذاء عالمية فاقمتها الحرب في أوكرانيا.

وتم إبرام اتفاق الأمم المتحدة وروسيا في الوقت نفسه الذي تم فيه إبرام اتفاق يسمح بتصدير آمن للمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا عبر البحر الأسود.

وحذرت روسيا مرارا من أنها لن تجدد الاتفاق بسبب عراقيل أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة بفعل العقوبات الغربية، لكنها وافقت في 17 مايو/أيار الجاري على تمديد الاتفاق شهرين آخرين، حتى 18 يوليو المقبل.

