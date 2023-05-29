خطاب النصر.. أردوغان يدعو الأتراك إلى الوحدة والتضامن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إلى “الوحدة والتضامن” بعد فوزه في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي مددت حكمه المستمر منذ عقدين حتى عام 2028.

وخاطب أردوغان مؤيديه الذين احتشدوا أمام القصر الرئاسي قائلًا “سنترك الخلافات السياسية جانبًا وندعو إلى الوحدة والتضامن”، وأضاف “ندعو إلى ذلك من كل قلبنا”.

وتابع “لم تخيبوا آمال تحالف الجمهور وقد أوكلتم إلينا المهمة مجددًا وسنستمر في بناء مئوية تركيا”.

وأكد أردوغان أن الفائز في هذه الانتخابات هي تركيا والديمقراطية والشعب التركي بكل أطيافه، والخاسر الوحيد هو “المنظمات الإرهابية”.

وأشار إلى نهاية الانتخابات، داعيًا إلى تركيز الطاقات كلها لتقديم الخدمات للشعب، وإعادة بناء المدن المتضررة من الزلزال.

وأكد أردوغان أن حكومته ستسخر إمكاناتها كافة في الفترة المقبلة لنهضة الاقتصاد وتأهيل مناطق الزلزال، وأوضح أن المسألة الأهم في الأيام المقبلة هي حل مشاكل زيادة الأسعار الناجمة عن التضخم.

وأضاف “سنواصل سياسة الاستقرار، والتخطيط لبناء اقتصاد إنتاجي يقوم على أساس الاستثمار وخلق فرص العمل”.

وأردف: “تضميد جراح منكوبي زلزال 6 فبراير/شباط الماضي وإعادة بناء مدننا المدمرة ستكون في مقدمة أولوياتنا، وكذلك سنسخر كل وقتنا وطاقتنا للعمل وإنجاز المشاريع وتقديم الخدمات”.

وقال أردوغان: سنضمن العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن، وهذا جزء مهم من سياستنا.

وشدد أردوغان في خطاب النصر على أن إطلاق سراح صلاح الدين دمرداش الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد غير ممكن في ظل حكمه، ودمرداش مسجون منذ 2016 في انتظار محاكمته بتهم “مرتبطة بالإرهاب” ينفي ارتكابها.