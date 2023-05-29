خامنئي يرحب بتحسين العلاقات مع مصر.. وبرلماني إيراني: تطوير التعاون يصب في مصلحة المنطقة

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الإثنين عن المرشد الأعلى الايراني آية الله علي خامنئي قوله، إن طهران ترحب بتحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

وأكد خامنئي، أن بلاده “ليست لديها مشكلة” في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع مصر، بحسب ما ورد في بيان صادر عن مكتبه.

وظلت العلاقات مشحونة بين القاهرة وطهران في أغلب الأحيان خلال العقود الماضية على الرغم من أن البلدين حافظا على الاتصالات الدبلوماسية.

وجاءت تصريحات خامنئي في الوقت الذي تتخذ فيه دول بالشرق الأوسط، خطوات لتخفيف التوتر في المنطقة.

وفي مارس/آذار الماضي، وضعت السعودية وإيران حدا لسنوات من العداء واتفقتا على إعادة العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق توسطت فيه الصين.

في سياق متصل، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى الإيراني عباس كلرو، إن التطور الشامل للتعاون بين إيران ومصر كدولتين إسلاميتين مهمتين يصب في مصلحة المنطقة.

وجاءت تصريحات كلرو في لقاء جمعه برئيس مكتب رعاية مصالح مصر في طهران هيثم جلال، بحسب ما ذكرته وكالة مهر الإيرانية للأنباء اليوم الإثنين.

وقال إن التاريخ الحضاري والثقافي الطويل الأمد لشعبي إيران ومصر، سيكون منبرا مناسبا لتوطيد العلاقات الودية والشاملة بين البلدين.

وأضاف أن إيران تبحث دائما عن التقارب بين المسلمين والدول العربية والإقليمية ودول الجوار، وأنها تسعى جاهدة لتحسين مستوى العلاقات وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال المبادرة من أجل تنمية التعاون مع الدول العربية والإسلامية.