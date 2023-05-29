الهدوء يخيم على العاصمة الليبية إثر اشتباكات محدودة.. ماذا حدث؟

عاد الهدوء إلى جنوب العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الاثنين، بعد اشتباكات محدودة مساء أمس الأحد، بين قوتين أمنيتين تتبع إحداهما لحكومة الوحدة الوطنية والأخرى للمجلس الرئاسي.

وشهدت شوارع الجرابة ورأس حسن وسط العاصمة اشتباكات لساعات بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة والإرهاب الذي يرأسه عبد الرؤوف كارة الذي يتبع المجلس الرئاسي، واللواء 444 الذي يرأسه محمود حمزة التابع لحكومة الوحدة الوطنية.

وأسفرت الاشتباكات المسلحة عن إصابة شخص بحسب بيان لجهاز الإسعاف والطوارئ التابع للحكومة.

من جانبها، قالت مديرية أمن طرابلس في بيان، إن كافة الطرق مفتوحة وحركة السير عادت لطبيعتها خصوصا طريق عين زارة، وطريق الجامعة، وشارع جرابة، ومنطقة راس حسن، وطريق صلاح الدين بالعاصمة، دون تفاصيل عن سبب المواجهات أو الأضرار التي خلفتها.

ولم يصدر أي تعليق من قبل حكومة الوحدة الوطنية أو المجلس الرئاسي حول الاشتباكات.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت عدة مناطق بطرابلس مظاهرات مناهضة لـوجود تشكيلات مسلحة وسط الأحياء السكنية، وممارسة بعضها عمليات إجرامية، وفق بيانات نشرها محتجون.