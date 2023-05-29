الخامس عشر منذ بداية الشهر.. روسيا تشن هجوما جويا كبيرا على كييف (فيديو)

شنت روسيا موجة جديدة من الهجمات الجوية على كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ كروز. وقالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية إن قوات الدفاع أسقطت نحو 40 هدفا.

وقال مسؤولون إنه لم تقع أي أضرار كبيرة أو إصابات في كييف فيما كان الهجوم الجوي الخامس عشر الذي تشنه روسيا على المدينة منذ بداية مايو/أيار والثاني خلال الليل على التوالي وبنفس الكثافة.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تلغرام “ليلة أخرى صعبة للعاصمة”.

يأتي الهجوم في أعقاب إطلاق أكبر وابل من الطائرات المسيرة على كييف الليلة قبل السابقة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة العديدين. وفي هجوم أمس الأحد، تم إسقاط 36 طائرة مسيرة فوق كييف.

وقالت الإدارة العسكرية للمدينة إن روسيا استخدمت في هجومها اليوم الاثنين مزيجا من طائرات شاهد إيرانية الصنع وصواريخ كروز.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية للمدينة على تلغرام “بهذه الهجمات المستمرة، يسعى العدو إلى إبقاء السكان المدنيين في حالة توتر نفسي عميق”.

وقال شهود إنهم سمعوا دوي عدة انفجارات عندما كانت المدينة وجميع أنحاء أوكرانيا تحت الإنذار من غارات جوية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

من جانبه، قال حاكم منطقة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا إن روسيا قصفت هدفا عسكريا في المنطقة خلال ضربات جوية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، ولا تزال فرق الإنقاذ تكافح حرائق اندلعت جراء القصف.

وذكر مكتب حاكم المنطقة على تلغرام “في الوقت الحالي، العمل مستمر لاحتواء الحرائق المندلعة في منشآت لتخزين الوقود وزيوت التشحيم والذخيرة”.

وقال الجيش الأوكراني اليوم إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة ألحق أضرارا ببعض منشآت البنية التحتية في ميناء أوديسا على البحر الأسود، وهو ميناء رئيسي لتصدير الحبوب.

وذكرت قيادة المنطقة الجنوبية على فيسبوك “اندلع حريق في بنية ميناء أوديسا التحتية نتيجة للضربة. تم إخماده بسرعة. يجري تحديث المعلومات المتعلقة بحجم الأضرار”.