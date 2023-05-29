استشهاد ضابط مخابرات فلسطيني برصاصتين متفجرتين خلال اقتحام الاحتلال جنين (فيديو)

استشهد ضابط في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، في حين اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد أشرف محمد أمين إبراهيم (37 عامًا) متأثرًا بإصابته في جنين فجر اليوم، وقد أصيب برصاصتين متفجرتين مزّقت إحداهما كبده، واخترقت الأخرى رئته.

وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد لوكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد أشرف وهو أسير محرر، وضابط في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر أمنية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور وبأن قناصتها اعتلوا أسطح عدد من البنايات، خاصة في محيط مستشفى جنين الحكومي.

وأضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة، أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاههم، مما أدى إلى إصابة 8 منهم، أحدهم أُصيب بجروح حرجة واسُتشهد لاحقًا.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من نقل المصابين، وقامت إحدى آلياتها بصدم مركبة إسعاف الحياة وأخرى تابعة لمستشفى الرازي، وألحقت بهما أضرارًا مادية.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت 6 أشخاص بينهم أب وابناه.

إعادة إنشاء مدرسة يهودية

من ناحية أخرى، أظهرت لقطات مستوطنين وهم يعيدون إنشاء المدرسة الدينية التلمودية في بؤرة حومش الاستيطانية المخلاة والمقامة على أراضي جنين ونابلس شمالي الضفة المحتلة.

وتم إنشاء هذه المدرسة الدينية على مساحة بديلة داخل البؤرة، في خطوة تهدف إلى شرعنتها وإعادة الاستيطان فيها بشكل أوسع.

مصادر عبرية: مستوطنون يعيدون إنشاء المدرسة الدينية في بؤرة "حومش" الاستيطانية شمال الضفة، على مساحة بديلة داخل البؤرة، كخطوة تهدف لشرعنتها لاحقاً pic.twitter.com/fJG8mafxpp — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 29, 2023

اختناقات واعتقالات

وفي نابلس أيضًا، أصيب عدد من المواطنين باختناقات فجرًا جراء اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق نابلس، كما اعتقلت تلك القوات 3 أشخاص من أنحاء متفرقة في المحافظة بعد مداهمة وتفتيش منازلهم.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن الهلال الأحمر في نابلس أن 15 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر، وجرت معالجتهم ميدانيًّا.

إغلاق لليوم الـ17

وفي رام الله، تواصل قوات الاحتلال إغلاق مدخلي قرية المغير الرئيسيين لليوم الـ17 على التوالي، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، مما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

يشار إلى أن القرية تتعرض بين الحين والآخر لاعتداءات من المستوطنين وجنود الاحتلال، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر اتجاه شابين، يوم أمس، كانا قرب الشارع الرئيسي المحاذي للقرية، مما أدى إلى إصابة أحدهما في الفخذ والصدر ووصفت حالته بأنها متوسطة، كما أصيب الآخر في الكتف والقدم وحالته مستقرة، واعتقلته قوات الاحتلال بعد ذلك.

اقتحامات الأقصى

وفي القدس المحتلة، اقتحمت مجموعات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته وتلقوا شروحًا عن “الهيكل” المزعوم.

مستوطنون يؤدون طقوساً تلمودية وصلوات أثناء اقتحام المسجد الأقصى هذه اللحظات pic.twitter.com/q8tuBe6MS0 — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) May 29, 2023

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات، وعرقلة تنقلهم. ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًّا.