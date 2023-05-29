احتفالات في غزة بفوز أردوغان في انتخابات الرئاسة.. وهيئات إسلامية تهنئ (فيديو)

انطلقت الاحتفالات في عدد من العواصم والمحافظات العربية والإسلامية ابتهاجًا بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فيما قامت العديد من الهبئات الاسلامية بتهنئته.

واحتفل الفلسطينيون في غزة بفوز أردوغان على طريقتهم الخاصة، وقاموا بتوزيع الحلوى على المارة في الشوارع والطرقات.

وزيّن أهالي غزة الحلوى بصورة تحمل اسم وصورة أردوغان وبجانبه هلال علم تركيا الشهير باللون الأحمر، ورفعوا صورًا شخصية للرئيس التركي احتفالاً به.

احتفالاتٌ وتوزيع حلويات في قطاع غزة، بعد فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة. pic.twitter.com/q8CGWSkTqL — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 28, 2023

هيئات إسلامية تهنئ

وهنأت حركات وهيئات عربية وإسلامية، الرئيس أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية لولاية جديدة تستمر 5 أعوام.

من فلسطين، هنأ خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، قائلا: “نبارك للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات التركية، ونعتبر هذا الفوز هو تفوق لقائد عظيم وشعب وفي”، سائلا الله عز وجل أن “يوفق الرئيس أردوغان لكل خير وأن يحفظ تركيا وشعبها من كل سوء”.

خطيب المسجد الأقصى الشيخ «عكرمة صبري» يهنئ الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» بفوزه في انتخابات الرئاسة pic.twitter.com/NgvS5u7EXQ — شبكة رصد (@RassdNewsN) May 28, 2023

كما قدم نائب الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني الشيخ كمال الخطيب، التهنئة، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، قائلا عبر تويتر “شعبك الذي أعطيته طول عمرك عرف كيف ومتى يعطيك ويرد لك الجميل ولم يخذلك”.

الرئيس الطيّب أردوغان :

شعبك الذي أعطيته طول عمرك عرف كيف ومتى يعطيك ويرد لك الجميل ولم يخذلك..

الطيب للطيبين والطيبون للطيب..

الرئيس الطيب أبو بلال:

لا أدعو الله أن يخفف حملك، وإنما أدعوه سبحانه أن يقوي ظهرك.

نحن إلى الفرج أقرب فأبشروا.. pic.twitter.com/OLRUMg9g7n — الشيخ كمال الخطيب (@KamalKhatib1948) May 28, 2023

وهنأت رابطة علماء فلسطين، الرئيس أردوغان قائلة في بيان “نهنئ الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية، كما نهنئ الشعب التركي الشقيق بهذا الفوز وهذا الإنجاز الكبير”.

كما قدم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في بيان تهانيه ومباركته للرئيس أردوغان، “بالثقة التي منحها إياه الشعب التركي ونجاحه الباهر في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية”.

ومن العراق، قال رئيس تحالف السيادة العراقي الشيخ خميس الخنجر في تغريدة “مبارك للأخ الرئيس رجب طيب اردوغان ولحزب العدالة والتنمية بمناسبة هذا الفوز، ‏النصر حليفكم دائما بإذن الله”.

خالص التهاني وأصدق الأمنيات للشعب التركي الصديق على نجاح تجربة ديمقراطية نالت تقدير الجميع.

مبارك للأخ الرئيس رجب طيب اردوغان ولحزب العدالة والتنمية بمناسبة هذا الفوز.

النصر حليفكم والهزيمة لأعدائكم دائما بإذن الله#السيادة pic.twitter.com/PB6LbdtrnC — خميس الخنجر (@khameskhanjar) May 28, 2023

ومن الجزائر، هنأت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، في بيان، الرئيس أردوغان بالفوز قائلة “نبارك للشعب التركي الشقيق ولدولة تركيا الصديقة والشقيقة، نجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

وأكدت أنها “انتخابات قدمت نموذجا ديمقراطيا راقيا ومتحضرا أسفر عن استمرار الثقة في الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية لحكم تركيا، على طريق النهضة ونهج التطور ومناصرة قضايا الأمة”.

ومن المغرب، قدم عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، التهاني للرئيس أردوغان، مؤكدا تقديره لما قدمه حزب العدالة والتنمية لتركيا، وما قدمه أردوغان لتركيا ولقضايا الأمة الإسلامية.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، في مؤتمر صحفي فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وفق النتائج غير النهائية.

وحصل الرئيس أردوغان، بعد فرز 99.43٪ من صناديق الاقتراع على 52.14٪ مقابل 47.86٪ لكمال كليجدار أوغلو، وفق الهيئة العليا للانتخابات.