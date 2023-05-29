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احتفالات في غزة بفوز أردوغان في انتخابات الرئاسة.. وهيئات إسلامية تهنئ (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام أنصاره في أنقرة بعد فوزه بولاية جديدة (رويترز)
29/5/2023-|آخر تحديث: 29/5/202312:18 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

انطلقت الاحتفالات في عدد من العواصم والمحافظات العربية والإسلامية ابتهاجًا بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فيما قامت العديد من الهبئات الاسلامية بتهنئته.

واحتفل الفلسطينيون في غزة بفوز أردوغان على طريقتهم الخاصة، وقاموا بتوزيع الحلوى على المارة في الشوارع والطرقات.

وزيّن أهالي غزة الحلوى بصورة تحمل اسم وصورة أردوغان وبجانبه هلال علم تركيا الشهير باللون الأحمر، ورفعوا صورًا شخصية للرئيس التركي احتفالاً به.

هيئات إسلامية تهنئ

وهنأت حركات وهيئات عربية وإسلامية، الرئيس أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية لولاية جديدة تستمر 5 أعوام.

من فلسطين، هنأ خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، قائلا: “نبارك للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات التركية، ونعتبر هذا الفوز هو تفوق لقائد عظيم وشعب وفي”، سائلا الله عز وجل أن “يوفق الرئيس أردوغان لكل خير وأن يحفظ تركيا وشعبها من كل سوء”.

كما قدم نائب الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني الشيخ كمال الخطيب، التهنئة، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، قائلا عبر تويتر “شعبك الذي أعطيته طول عمرك عرف كيف ومتى يعطيك ويرد لك الجميل ولم يخذلك”.

وهنأت رابطة علماء فلسطين، الرئيس أردوغان قائلة في بيان “نهنئ الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية، كما نهنئ الشعب التركي الشقيق بهذا الفوز وهذا الإنجاز الكبير”.

كما قدم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في بيان تهانيه ومباركته للرئيس أردوغان، “بالثقة التي منحها إياه الشعب التركي ونجاحه الباهر في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية”.

ومن العراق، قال رئيس تحالف السيادة العراقي الشيخ خميس الخنجر في تغريدة “مبارك للأخ الرئيس رجب طيب اردوغان ولحزب العدالة والتنمية بمناسبة هذا الفوز، ‏النصر حليفكم دائما بإذن الله”.

ومن الجزائر، هنأت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، في بيان، الرئيس أردوغان بالفوز قائلة “نبارك للشعب التركي الشقيق ولدولة تركيا الصديقة والشقيقة، نجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

وأكدت أنها “انتخابات قدمت نموذجا ديمقراطيا راقيا ومتحضرا أسفر عن استمرار الثقة في الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية لحكم تركيا، على طريق النهضة ونهج التطور ومناصرة قضايا الأمة”.

ومن المغرب، قدم عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، التهاني للرئيس أردوغان، مؤكدا تقديره لما قدمه حزب العدالة والتنمية لتركيا، وما قدمه أردوغان لتركيا ولقضايا الأمة الإسلامية.

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، في مؤتمر صحفي فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، وفق النتائج غير النهائية.

وحصل الرئيس أردوغان، بعد فرز 99.43٪ من صناديق الاقتراع على 52.14٪ مقابل 47.86٪ لكمال كليجدار أوغلو، وفق الهيئة العليا للانتخابات.

المصدر : الجزيرة مباشر