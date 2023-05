إيطاليا.. اثنان في الاستخبارات وإسرائيلي ضحايا حادث غرق في بحيرة ماجوري

قضى 4 أشخاص بينهم اثنان في الاستخبارات وإسرائيلي في انقلاب قارب سياحي عند هبوب رياح قوية في بحيرة ماجوري بشمالي إيطاليا.

وانقلب القارب الذي يبلغ طوله 16 مترًا، مساء الأحد، قبالة ليسانزا في الطرف الجنوبي من البحيرة حين هبت عاصفة فجأة.

وقال الناطق باسم أفراد الإطفاء لوكا كاري لوكالة الأنباء الفرنسية “عُثر على جثث 4 أشخاص”، وبين الضحايا اثنان في الاستخبارات الإيطالية.

وجاء في بيان رسمي لأجهزة الأمن الإيطالية “مساء 28 مايو/أيار، عقب حادث بحري تسببت فيه زوبعة عنيفة، فُقد كلاوديو ألونسي (62 عامًا) وتيتسيانا بارنوبي (53 عامًا) وهما ينتميان إلى جهاز الاستخبارات، وكانا في المنطقة للمشاركة في حفل تم تنظيمه بمناسبة عيد ميلاد أحد المشاركين”.

