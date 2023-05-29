إيطاليا.. اثنان في الاستخبارات وإسرائيلي ضحايا حادث غرق في بحيرة ماجوري

قضى 4 أشخاص بينهم اثنان في الاستخبارات وإسرائيلي في انقلاب قارب سياحي عند هبوب رياح قوية في بحيرة ماجوري بشمالي إيطاليا.

وانقلب القارب الذي يبلغ طوله 16 مترًا، مساء الأحد، قبالة ليسانزا في الطرف الجنوبي من البحيرة حين هبت عاصفة فجأة.

وقال الناطق باسم أفراد الإطفاء لوكا كاري لوكالة الأنباء الفرنسية “عُثر على جثث 4 أشخاص”، وبين الضحايا اثنان في الاستخبارات الإيطالية.

وجاء في بيان رسمي لأجهزة الأمن الإيطالية “مساء 28 مايو/أيار، عقب حادث بحري تسببت فيه زوبعة عنيفة، فُقد كلاوديو ألونسي (62 عامًا) وتيتسيانا بارنوبي (53 عامًا) وهما ينتميان إلى جهاز الاستخبارات، وكانا في المنطقة للمشاركة في حفل تم تنظيمه بمناسبة عيد ميلاد أحد المشاركين”.

Four dead after boat capsizes on Italy's Lake Maggiore https://t.co/Y6v5bfAyfY pic.twitter.com/tbe2dqzTAB — The National (@TheNationalNews) May 29, 2023

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن أحد الضحايا مواطن إسرائيلي في العقد السادس من العمر. وذكر موقع “فاريسي نيوز” الإخباري المحلي أن الضحية الرابعة هي مواطنة روسية.

وتحدّث رئيس منطقة لومبارديا (أتيليو فونتانا) الأحد عن “حادث خطير جدًّا” نجم عن “زوبعة”. وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن نحو 20 ناجيًا انتشلتهم قوارب أخرى أو تمكنوا من السباحة إلى الشاطئ.

وأشارت أيضًا إلى أن القارب الذي انقلب كان يقلّ سياحًا إيطاليين وأجانب، وغرق بسرعة.

وأظهر مقطع فيديو -صوّره أفراد الإطفاء- مروحية بحث، تحلق فوق مياه هائجة تطفو عليها مقاعد وبقايا.

وبحيرة ماجوري الواقعة في جنوب جبال الألب، هي ثانية كبرى البحيرات في إيطاليا، وتُعَد وجهة سياحية شهيرة.