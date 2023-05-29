آوانا وستر عرضنا”.. فرحة سورية أم لخمسة أيتام بفوز أردوغان (فيديو)

انطلقت الاحتفالات في عموم تركيا مساء أمس الأحد، بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية، وكان للسوريين المقيمين في تركيا فرحة خاصة بعد تركيز مرشح المعارضة كليجدار أوغلو في خطابه على ترحيلهم من البلاد.

وعمت فرحة عارمة المدن التركية التي يتركز فيها السوريون، واستطلعت الجزيرة مباشر آراء بعضهم في ولاية كلس التركية اتجاه فوز أردوغان.

وعبّر السوريون في كلس عن فرحتهم الشديدة بفوز أردوغان، متمنين أن يكون في البلاد العربية شخص مثله وديمقراطية وانتخابات نزيهة كما حدث في تركيا.

وبحماس مخلوط بالسعادة، قالت امرأة سورية للجزيرة مباشر “أفتخر برجب طيب أردوغان، لم نأت إلى تركيا وفق إرادتنا، جئنا مهجرين وحفاة نحن وأطفالنا إلى تركيا”.

وأضافت “بالنسبة لي وأنا امرأة أمّ لخمسة أيتام، أردوغان هو أخونا وأبونا، هو الذي آوانا وستر عرضنا، وفي ظل وجوده تربى أطفالنا وكبروا”، مشيرة إلى أنه لم يتعرض أحد لهم بسوء في تركيا.

وقال آخر “نصر أردوغان هو نصر للسوريين، الفرحة ليست لنا وحدنا، الفرحة لكل أمة محمد، كل أمة محمد باركت له اليوم، نحب هذا الرجل من قلوبنا بعيدًا عن أي مصالح”.

وعن مصيرهم لو فازت المعارضة بعد تهديداتها للسوريين، قال “لو كانت نجحت المعارضة بنسبة 90% كان سيتم ترحيلنا من تركيا، لكننا حتى وبعد فوز أردوغان جاهزون للعودة في أي وقت، لا يهمنا كسوريين ترحيلنا أم لا، المهم أن تظل راية الإسلام مرتفعة”.

وقال آخر “هذا اليوم عظيم وكبير، نهنئ الشعب التركي وكل ناخب أدلى بصوته في الانتخابات وساهم في وصولها إلى هذه النتيجة”.

وأضاف “أتمنى أن تحدث انتخابات مشابهة في بلادنا العربية، وأن تنتقل مثل هذه الأفراح والاحتفالات في بلادنا، ونتمنى من إخوتنا الأتراك والرئيس أردوغان تحرير بلادنا وخاصة سوريا”.

وأكد استعدادهم للعودة قائلًا “نحن كسوريين في تركيا، لو توفر الأمان وأتيح لنا العودة إلى سوريا سنعود لها اليوم قبل غد”.

وركّز خطاب المعارضة التركية أثناء الحملة الانتخابية على ترحيل السوريين وإعادتهم إلى بلادهم، وأعلن كليجدار أوغلو في أكثر من مناسبة أنه إذا فاز فسيعمل على ترحيل السوريين في أقرب وقت.

وبحسب الأرقام الرسمية يعيش نحو 3 ملايين و500 ألف سوري في تركيا، وهم منتشرون في عشرات من المدن التركية، وفي إسطنبول وحدها يعيش نحو 550 ألفا، في حين يعيش أغلبُ اللاجئين في المدن الحدودية مع سوريا؛ ففي غازي عنتاب وهطاي وشانلي أورفا يوجد نحو مليون و200 ألف لاجئ، ويعيش نحو ربع مليون لاجئ في كل من أضنة ومرسين.