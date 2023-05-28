مواطن تركي يدلي بصوته في الانتخابات بصحبة فرس وببغاء (فيديو)

أدلى مواطن تركي بصوته في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، مصطحبًا معه فرسًا وببغاء، في ولاية دينزلي غربي البلاد.

وحسب وكالة الأناضول للأنباء، قدم المواطن محمد كيولجم (33 عامًا) صاحب مطعم في قضاء باموك قلعة، إلى مركز الاقتراع على ظهر فرسه “نازلي” وبكتفه ببغاء يدعى “صولان”.

وأدلى التركي بصوته بصحبة الببغاء الذي حمل الظرف الانتخابي بمنقاره ثم وضعه في الصندوق رقم 2247. وقال كيولجم في حديثه للصحفيين، إنه أراد تغيير أجواء الانتخابات.

وحظيت جولة الإعادة بالعديد من المشاهد اللافتة، إذ ذهب زوجان تركيان صباح اليوم إلى أحد مراكز الاقتراع في ولاية قارص شمالي البلاد وهما يرتديان الزي التقليدي القوقازي، كما شهدت ولاية “وان” ارتداء بعض الناخبين الزي التراثي.

بعض الناخبين في محافظات تركية عدة اختاروا أن يدلوا بأصواتهم🗳️ في #الانتخابات_الرئاسية التركية مرتدين #أزياء تقليلدية. pic.twitter.com/WsP2XvXF22 — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 28, 2023

وانطلقت في عموم تركيا، صباح الأحد، عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها مرشح “تحالف الجمهور” الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح “تحالف الأمة” كمال كليجدار أوغلو.

#الانتخابات_الرئاسية.. ناخبة تركية تصطحب معها خروف صغير في مكان الإقتراع🗳️ pic.twitter.com/EXrqdrttRy — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 28, 2023

وصوّت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات.