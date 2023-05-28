“لو الدولة هتاخد 5 جنيه الناس بتزعل”.. وزير المالية يبرر الرسوم الجديدة في مصر (فيديو)

أثارت موافقة البرلمان المصري على فرض حزمة من الرسوم والضرائب على المواطنين والأجانب استياءً واستنكارًا واسعَين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

دفع هذا الحكومة إلى تبرير هذه الزيادات عبر تصريحات لوزير المالية محمد معيط، أثارت هي الأخرى انتقادات المدونين على منصات التواصل المصرية.

وبرر معيط في تصريحاته زيادة الرسوم والضرائب الجديدة بأنها “لا تمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين”. وأعلن اقتصار الرسوم على السلع الترفيهية وغير الأساسية، مشيرًا إلى أن التعديل لن يسبب مشكلة لمستوى معيشة المواطنين.

وقال معيط في تصريح متلفز “حفلات الساحل الشمالي تذاكر الدخول فيها بالآلاف والناس مش زعلانة، لكن لو الدولة هتاخد 5 جنيه الناس بتزعل”.

تصريحات وزير المالية المصري قوبلت بردود فعل واسعة، ودوّن الكاتب عمار علي حسن “وهل أهل الساحل الشمالي هم كل مصر يا معالي الوزير؟! امضغوا الكلام قبل النطق به”.

وهل أهل الساحل الشمالى هم كل مصر يا معالي الوزير؟!!!!

امضغوا الكلام قبل النطق به. pic.twitter.com/T4gT0JrSUD — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) May 27, 2023

بينما غرد المرسي “دي حقيقة والوزير عنده حق. اللي بيروح الساحل يدفع ضرايب عشان الدولة تقدر تدعم الغلبان اللي بياكل بالعافية. إيه المشكلة في التصريح؟!”.

دي حقيقه والوزير عنده حق ..اللي بيروح الساحل يدفع ضرايب عشان الدوله تقدر تدعم الغلبان اللي بياكل بالعافيه

ايه المشكله في التصريح!! — Engr Elmorsy (@mohAlaaelmorsy) May 27, 2023

وكتب أسامة “يا عم وهو الشعب اللي طالع عينه علشان يوفر أكل وشرب وتعليم وصحة إلخ إلخ لأولاده بيروح الحفلات دي؟ اللي بيروحها أولادكم ومن هم على مستواكم أي الطبقة العليا اللي هي مش حاسة بالأزمة أصلًا، كفاية بقى”.

ياعم وهو الشعب اللي طالع عينه علشان يوفر اكل وشرب وتعليم وصحة الخ الخ لاولاده بيروح الحفلات دي؟ اللي بيروحها اولادكم ومن هم على مستواكم اي الطبقة العليا اللي هي مش حاسة بالازمة اصلا كفاية بقى — ⁩⁦🇪🇬 OSSAMA RADI 🇪🇬 (@orady19) May 27, 2023

وعلّق أحمد “كل الضرايب الجديدة موجهة للشريحة العليا اللي معاهم فلوس وبيكسبوا، وده طبيعي إن الضرايب عليهم تبقى أعلى من الطبقات الفقيرة أو المتوسطة، مش شايف إن الضرايب الجديدة أصلًا هتأثر في الطبقة الفقيرة والمتوسطة”.

كل الضرايب الجديدة موجهة للشريحة العليا اللي معاهم فلوس وبيكسبو وده طبيعي ان الضرايب عليهم تبقى اعلى من الطبقات الفقيرة او المتوسطة مش شايف ان الضرايب الجديدة اصلا هتأثر في الطبقة الفقيرة والمتوسطة لانهم مش بيستخدمو كل اللي انذكر ده — iҚỈиĢ 7MÃ̸̸̮̮ðα̣̣̥ أحمد بن يوسِف الرّياشي (@AhmadYousef101) May 27, 2023

وتساءل مغرد “هو حضرتك معندكش أي أفكار لجلب الأموال غير من جيوب الناس؟ مفيش حاجة اسمها مشاريع صناعية تطوير الزراعة تنمية الصادرات؟ متعرفش الحاجات دي مسمعتش عنها؟”.

هو حضرتك معندكش اى افكار لجلب الاموال غير من جيوب الناس.. مفيش حاجه اسمها مشاريع صناعيه تطوير الزراعة تنمية الصادرات.. متعرفش الحاجات دى مسمعتش عنها — good man (@mseX5l7Yp4spB6d) May 27, 2023

كانت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان قد وافقت على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، التي شملت الكثير من التعديلات والرسوم الجديدة وفرض جمارك إضافية على بعض السلع، ومن بين الرسوم فرض مبلغ 100 جنيه عند مغادرة البلاد.

كما انتقد المغردون القرارات التي تفرضها الحكومة من جديد على السياح، مؤكدين أن السياحة تحتاج إلى التشجيع لتستفيد منها الدولة، بدلًا من فرض رسوم متكررة على القادمين.