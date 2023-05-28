سياسة|مصر

“لو الدولة هتاخد 5 جنيه الناس بتزعل”.. وزير المالية يبرر الرسوم الجديدة في مصر (فيديو)

وزير المالية المصري محمد معيط
وزير المالية المصري محمد معيط (رويترز)
28/5/2023

أثارت موافقة البرلمان المصري على فرض حزمة من الرسوم والضرائب على المواطنين والأجانب استياءً واستنكارًا واسعَين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

دفع هذا الحكومة إلى تبرير هذه الزيادات عبر تصريحات لوزير المالية محمد معيط، أثارت هي الأخرى انتقادات المدونين على منصات التواصل المصرية.

وبرر معيط في تصريحاته زيادة الرسوم والضرائب الجديدة بأنها “لا تمس السلع الأساسية والضرورية للمواطنين”. وأعلن اقتصار الرسوم على السلع الترفيهية وغير الأساسية، مشيرًا إلى أن التعديل لن يسبب مشكلة لمستوى معيشة المواطنين.

وقال معيط في تصريح متلفز “حفلات الساحل الشمالي تذاكر الدخول فيها بالآلاف والناس مش زعلانة، لكن لو الدولة هتاخد 5 جنيه الناس بتزعل”.

تصريحات وزير المالية المصري قوبلت بردود فعل واسعة، ودوّن الكاتب عمار علي حسن “وهل أهل الساحل الشمالي هم كل مصر يا معالي الوزير؟! امضغوا الكلام قبل النطق به”.

بينما غرد المرسي “دي حقيقة والوزير عنده حق. اللي بيروح الساحل يدفع ضرايب عشان الدولة تقدر تدعم الغلبان اللي بياكل بالعافية. إيه المشكلة في التصريح؟!”.

وكتب أسامة “يا عم وهو الشعب اللي طالع عينه علشان يوفر أكل وشرب وتعليم وصحة إلخ إلخ لأولاده بيروح الحفلات دي؟ اللي بيروحها أولادكم ومن هم على مستواكم أي الطبقة العليا اللي هي مش حاسة بالأزمة أصلًا، كفاية بقى”.

وعلّق أحمد “كل الضرايب الجديدة موجهة للشريحة العليا اللي معاهم فلوس وبيكسبوا، وده طبيعي إن الضرايب عليهم تبقى أعلى من الطبقات الفقيرة أو المتوسطة، مش شايف إن الضرايب الجديدة أصلًا هتأثر في الطبقة الفقيرة والمتوسطة”.

وتساءل مغرد “هو حضرتك معندكش أي أفكار لجلب الأموال غير من جيوب الناس؟ مفيش حاجة اسمها مشاريع صناعية تطوير الزراعة تنمية الصادرات؟ متعرفش الحاجات دي مسمعتش عنها؟”.

كانت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان قد وافقت على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، التي شملت الكثير من التعديلات والرسوم الجديدة وفرض جمارك إضافية على بعض السلع، ومن بين الرسوم فرض مبلغ 100 جنيه عند مغادرة البلاد.

كما انتقد المغردون القرارات التي تفرضها الحكومة من جديد على السياح، مؤكدين أن السياحة تحتاج إلى التشجيع لتستفيد منها الدولة، بدلًا من فرض رسوم متكررة على القادمين.

المصدر : الجزيرة مباشر