لجان التصويت في تركيا تنتقل لمنازل العاجزين عن الذهاب لمراكز الاقتراع (فيديو)

انتقلت اليوم الأحد لجان التصويت في تركيا إلي منازل العاجزين من المرضى وكبار السن للتصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر إحدى جولات هذه اللجان التي ذهبت إلى منزل عجوز تركي يعجز عن الحركة والذهاب للجنة الاقتراع المخصصة له.

وضمت اللجنة نحو 6 أفراد، يحملون معهم جميع الأدوات الانتخابية، من بينها الصندوق الانتخابي والحاجز الذي يضمن للمصوت سرية صوته.





كما رصدت الكاميرات ذهاب لجنة انتخابية في ولاية قرة بوك شمالي البلاد إلى منزل روميسا غلفي، أطول امرأة في العالم، ومكنتها من الادلاء بصوتها في غرفتها لصعوبة حركتها.