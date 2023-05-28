سلطان عمان يصل إلى طهران في أول زيارة منذ توليه الحكم

وصل سلطان عمان، هيثم بن طارق، الأحد، إلى إيران على رأس وفد رفيع، في أول زيارة منذ توليه الحكم عام 2020.

وأفادت وكالة “مهر” المحلية بأن سلطان عمان وصل إلى مطار “مهر أباد” الدولي، تلبية لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وستقام مراسم الترحيب الرسمية لسلطان عمان والوفد المرافق له بحضور الرئيس الإيراني في المجمع الثقافي التاريخي لسعد آباد (أحد أكبر المباني الأثرية بالعاصمة طهران) قبل بدء المحادثات الخاصة بين رئيسي البلدين، حسب المصدر نفسه.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية الرسمية، في وقت سابق الأحد، “غادر السلطان هيثم بن طارق المعظم، متوجها إلى إيران في زيارة رسمية تستغرق يومين يلتقي خلالها بالرئيس إبراهيم رئيسي”.

وأوضحت أن الزيارة “تأتي تلبية للدعوة التي تلقّاها من الرئيس الإيراني، وتأكيدا على متانة العلاقات الوطيدة بين البلدين”.

ومن المقرر أن يلتقي رئيسي وسلطان عمان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، التي وصفت الزيارة بأنها “خطوة نحو تعزيز العلاقات الودية والتآزر الإقليمي”.

والعام الماضي، زار رئيسي مسقط تلبية لدعوة من سلطان عمان وكانت أول زيارة للرئيس الإيراني.

وتأتي زيارة سلطان عمان إلى طهران بعد أيام قليلة من أول زيارة له إلى القاهرة التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومنذ فترة، تتواتر تصريحات إيرانية عن تقدم في مباحثات لتطبيع العلاقات مع مصر بعد قطيعة مستمرة منذ نحو 45 عاما، بينما تلتزم القاهرة الصمت.

ونظرا لخصوصية العلاقة الوثيقة بين طهران ومسقط واضطلاع الأخيرة بأدوار وساطة في ملفات إقليمية عديدة، رجّح مراقبون أن السلطنة منخرطة في مساعٍ لتقريب وجهات النظر بين مصر وإيران، مقابل صمت رسمي عماني.