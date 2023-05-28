زعيمة حزب الجيد التركي المعارض تهنئ أردوغان وتدعو إلى معالجة الاستقطاب السياسي (فيديو)

هنأت ميرال أكشينار زعيمة الحزب الجيد التركي المعارض، الرئيس رجب طيب أردوغان على فوزه بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، لكنها قالت إنها ستواصل مسيرتها كمعارضة.

وأضافت ميرال في تصريحات من أنقرة أن النتائج أظهرت أن “هناك درسا كبيرا يحتاج أردوغان إلى تعلمه”، مشيرة إلى أنها تأمل في أن يكون أردوغان رئيسا لجميع الأتراك، وأن يعالج الاستقطاب الحاصل في تركيا، على حد قوله.

وتابعت أن “كلمة الرئيس أردوغان في إسطنبول لم تبعث على الأمل”.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا فوز أردوغان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة وحصوله على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو بعد إحصاء جميع الأصوات تقريبا.