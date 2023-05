زعماء العالم يهنئون أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية

قدّم زعماء حول العالم التهنئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفوزه بولاية رئاسية جديدة بعد تقدمه على مرشح المعارضة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.

فهنّأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، الرئيس التركي بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال الأمير تميم في تغريدة: “أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيدًا من التطور والنماء”.

وحصل أردوغان على نسبة نحو 51.92% مقابل 48.08% لكليجدار أوغلو، ليصبح بذلك رئيسًا للبلاد لخمس سنوات أخرى.

وهنّأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس أردوغان بإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا، الأحد، معتبرًا أن “لدى فرنسا وتركيا تحديات هائلة تخوضانها معًا”.

وبين هذه التحديات، أشار ماكرون عبر تويتر إلى “عودة السلام في أوربا ومستقبل تحالفنا الأوربي الأطلسي والبحر المتوسط”، وأضاف “مع الرئيس أردوغان الذي أهنئه سنواصل المضي قدمًا”.

هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الزعيم التركي أردوغان بفوزه في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وقال بوتين “فوزكم في هذه الانتخابات هو النتيجة المنطقية لعملكم المتفاني بصفتكم رئيسًا للجمهورية التركية، وهو دليل واضح على دعم الشعب التركي لجهودكم في تعزيز سيادة الدولة واتباع سياسة خارجية مستقلة”، وفق بيان نشره موقع الرئاسة الروسية.

وهنّأ رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الرئيس التركي أردوغان على الفوز في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية، وكتب رئيس وزراء المجر على تويتر “نصر انتخابي لا جدال فيه”.

إيران وباكستان



وانضم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى قادة آخرين في إرسال التهاني إلى الرئيس أردوغان قبل إعلان النتائج الرسمية للانتخابات في جولة الإعادة الرئاسية الجارية.

ويثق رئيسي في تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، وقال إن التعاون الوثيق سيخلق ظروفًا أفضل لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

كما هنّأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أردوغان، واصفًا إياه على تويتر بأنه “عمود قوة للمسلمين المضطهدين”، وكذلك “صوت متحمس لحقوقهم غير القابلة للتصرف”.

وقال شهباز إنه يتطلع إلى العمل مع أردوغان، وتحدث عن “أخوة ممتازة”.

وهنّأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس نظيره التركي أردوغان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال عباس في برقية تهنئة: “يسرنا بمناسبة فوزكم وإعادة انتخابكم رئيسًا لجمهورية تركيا الشقيقة لولاية حكم رئاسية جديدة، وفوز حزبكم العتيد حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى في البرلمان التركي، وفوز تحالف الجمهور الذي يقوده الحزب بالأغلبية في البرلمان، أن نبعث لكم ومن خلالكم للشعب التركي الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيًا، بأسمى عبارات التهاني القلبية والتبريكات الأخوية”.

وأضاف “واثقين بأنه بفضل الله وبحكمتكم وشجاعتكم ستواصلون مسيرة التنمية وتحقيق الإنجازات العظيمة لتركيا ولشعبها الشقيق”.

وأعرب عباس عن “اعتزازه بعلاقات الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين”، مثمنًا “مواقف الرئيس أردوغان المبدئية والثابتة في دعم شعبنا وقضيته العادلة”.

كما هنّأت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” الرئيس رجب طيب أردوغان بفوزه، وقالت الحركة في بيان، الأحد: “نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ونيله مجددًا ثقة الشعب التركي الشقيق، لقيادة تركيا الحاضر والمستقبل نحو مزيد من التقدّم والاستقرار والازدهار”.

وأضافت “نهنئ الشعب التركي بكل مكوناته على هذا العرس الديمقراطي الذي عكس صورة حضارية فريدة للشعب التركي الشقيق وللجمهورية التركية”.

وتابعت “نتطلع أن يكون هذا الفوز التاريخي للرئيس أردوغان محطة انطلاقة جديدة لتركيا نحو تعزيز علاقاتها العربية والإسلامية ومكانتها الإقليمية والدولية، ونصرة المظلومين والقضايا العادلة حول العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وتعزيز علاقات الصداقة والأخوّة بين الشعبين التركي والفلسطيني”.

من جانبه، هنّأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأحد، الرئيس أردوغان بفوزه في الانتخابات الديمقراطية.

ونقلت وكالة الأناضول عن اشتية قوله “ما جرى في تركيا عرس ديمقراطي جدي وحقيقي، وهذه الديمقراطية بالنسبة لنا مكسب لفلسطين بكامل تفاصيلها”.

وتابع: “هذا النجاح جاء بالثقة التي اكتسبها بسبب الإنجازات من أجل نهضة تركيا”.

وهنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة الرئيس أردوغان بفوره في الانتخابات الرئاسية.

وقال الدبيبة في تغريدة “أهنئ أخي فخامة الرئيس بفوزه بدورة رئاسية جديدة. هذا الفوز جاء تجديدًا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس أردوغان التي وضعت بلاده في مصافّ الدول المتقدمة”.

وهنّأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نظيره التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في ولاية رئاسية جديدة. جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها تبون لأردوغان ونشرها موقع الرئاسة الجزائرية.

وجاء في الرسالة: إنه لمن دواعي السرور والغبطة، بمناسبة تجديد الثقة في شخصكم الكريم من قبل الشعب التركي الشقيق، أن أتوجّه إلى فخامتكم أصالة عن نفسي وباسم الشعب الجزائري بأحر التهاني وأصدق التبريكات.

وأضافت الرسالة: إن انتخابكم لولاية جديدة على رأس الجمهورية التركية الشقيقة، يعكس حقًا الالتفاف الشعبي حول سياستكم الرشيدة ودعمه الـمطلق لقيادتكم الحكيمة في مسار التنمية الـمستدامة، وفي تجاوز التحديات الكبرى داخليًا وجهويًا ودوليًا.

هنأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس التركي أردوغان بفوزه الكبير والمستحق في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وقال ترامب في تدوينة على منصة “تروث سوشيال” التابعة له: أهنئ الرئيس رجب طيب أردوغان بانتصاره الكبير والمستحق بجداره في تركيا.

وأضاف: أعرفه (أردوغان) جيدا، وهو صديقي، وأعلم جيدا كم يحب دولته وشعب تركيا العظيم الذي رفعه إلى مستوى جديد من الأهمية والاحترام.

هنأ رئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التركية.

وقال ميشيل على تويتر “تهانينا لك يا أردوغان على إعادة انتخابك رئيسا لتركيا. أتطلع للعمل معك مرة أخرى لتعميق أواصر العلاقات بين الاتحاد الأوربي وتركيا في السنوات المقبلة”.

I look forward to working with you again to deepen 🇪🇺-🇹🇷 relations in the years to come.

Congratulations @RTErdogan for your reelection as President of Türkiye.

ونشرت فون دير لاين تغريدة هي الأخرى لتهنئة أردوغان على الفوز.

وقالت على تويتر “أتطلع لمواصلة بناء العلاقات بين الاتحاد الأوربي وتركيا. يكتسي تعزيز هذه العلاقات أهمية استراتيجية لكل من الاتحاد الأوربي وتركيا من أجل خدمة شعبينا”.

I congratulate @RTErdogan on winning the elections.

I look forward to continue building the EU-Türkiye relationship.

It is of strategic importance for both the EU and Türkiye to work on advancing this relationship, for the benefit of our people.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 28, 2023