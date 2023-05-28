روسيا تشن أكبر هجوم بطائرات مسيّرة على كييف قبيل احتفال المدينة بذكرى تأسيسها (فيديو)

شنت روسيا ضربات جوية على كييف خلال الليل، بما يُعَد أكبر هجوم بطائرات مسيّرة على المدينة منذ بداية الحرب، في حين تستعد العاصمة الأوكرانية للاحتفال اليوم الأحد بذكرى تأسيسها.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 52 طائرة مسيّرة روسية من أصل 54، ووصفتها بأنها هجوم بعدد قياسي من الطائرات المسيّرة الإيرانية الصنع. ولم يتضح بعد عدد الطائرات المسيّرة التي استهدفت كييف.

وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إن الحطام المتساقط للطائرات المسيّرة تسبب في مقتل رجل (41 عاما) في أول هجوم على ما يبدو يُسقط قتلى في كييف في مايو/أيار، وهو الهجوم الـ14 منذ بداية الشهر.

جاءت الهجمات قبل فجر يوم الأحد الأخير من مايو الذي تحتفل فيه كييف بالذكرى السنوية لتأسيسها رسميا قبل 1541 عاما. ويتميز اليوم عادة بإقامة معارض في الشوارع وحفلات موسيقية حية ومعارض خاصة في المتاحف، ووضعت العاصمة الأوكرانية خططا للاحتفال هذا العام لكن على نطاق أصغر من المعتاد.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، إن المعلومات الأولية أشارت إلى أن الضربات الجوية تُمثل أكبر هجوم بطائرات مسيّرة على كييف منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022.

وأضاف أن روسيا استخدمت طائرات (شاهد) المسيّرة الإيرانية الصنع في الهجوم.

وقال بوبكو عبر تلغرام “اليوم، قرر العدو ’تهنئة’ سكان كييف في ذكرى تأسيسها بمساعدة طائراته المسيّرة القاتلة”.

وأضاف أن “الهجوم تم على موجات، واستمرت الإنذارات الجوية أكثر من 5 ساعات”.

وقال مسؤولون إن مناطق عدة في كييف، وهي أكبر مدينة أوكرانية ويبلغ تعداد سكانها نحو 3 ملايين نسمة، تعرضت لهجمات ليلية، بما في ذلك حي بيشيرسكي التاريخي.

وقال شهود إنه خلال دوي الإنذارات من الضربات الجوية الذي بدأ بعد منتصف الليل بقليل، وقف كثيرون في الشرفات وصرخ بعضهم بعبارات مسيئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهتفوا “المجد للدفاع الجوي”.

ومع ترقب هجوم أوكراني مضاد وشيك بعد 15 شهرا على بدء الحرب، كثفت موسكو الضربات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة هذا الشهر بعد هدوء دام نحو شهرين، واستهدفت منشآت وإمدادات عسكرية. وتتكرر موجات الهجمات الآن مرات عدة في الأسبوع.

وفي منطقة هولوسيفسكي جنوب غرب كييف، تسبب الحطام المتساقط في اشتعال النيران بمستودع من 3 طوابق، مما أسفر عن تدمير نحو 1000 متر مربع من هياكل المباني، حسب ما قال كليتشكو.

واندلع حريق أيضا بعد سقوط حطام طائرات مسيّرة على مبنى غير سكني من 7 طوابق في منطقة سولوميانسكي إلى الغرب من المدينة.

وتُمثل المنطقة محورا لخطوط السكك الحديدية والنقل الجوي.

وفي بيشيرسكي، شب حريق على سطح مبنى من 9 طوابق بسبب سقوط حطام لطائرة مسيّرة، كما تضرر متجر في حي دارنيتسكي، حسب ما قال مسؤولون بالإدارة العسكرية في كييف عبر تيليغرام.