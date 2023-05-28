رسالة من المعبر.. سوداني يستغيث بسبب الأوضاع المأساوية على الحدود مع مصر (فيديو)

وجّه مسن سوداني رسالة مؤثرة إلى قناة الجزيرة مباشر، منتقدًا الأوضاع المأساوية على الحدود بين مصر والسودان، ومطالبًا القناة بنقل هذه المأساة وتوجيه التساؤلات إلى المسؤولين المصريين والسودانيين.

وقال “أنا الآن في معبر حلفا بين المعبر السوداني والمعبر المصري، أرسلت مقاطع فيديو تفيد بأن هناك العديد من السودانيين ينامون في الطرقات، نساء ومرضى جميعهم يفترشون الأرض وينامون على الطرقات”.

وأضاف “أتمنى من الجزيرة مباشر أن ترسل وفدين، وفدًا يرصد الأوضاع في المعبر المصري، ووفدًا آخر يرصد الأوضاع في المعبر السوداني، ويروا بأنفسهم، وهذا ليس كلامًا سياسيًّا، هذا كلام إنساني”.

وأوضح أنه بناء على تعليمات الأمم المتحدة، فإنه يجب على الدول المجاورة للسودان فتح معابرها للسودانيين لأنهم في حالة حرب، في إشارة منه إلي تعنت بعض المعابر في استقبال السودانيين الفارين من الحرب.

رسالة من المعبر.. سوداني يستغيث بسبب الأوضاع المأساوية على الحدود بين #مصر و #السودان pic.twitter.com/cpmor7TDv2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 27, 2023

وقال “هذه الرسالة موجهة مخصوص إلى أحمد طه (المذيع في الجزيرة مباشر)، أطالبه باستدعاء (إجراء حوار مع) وزير الداخلية المصري ونظيره السوداني، أو الشخصيات المسؤولة عن المعبرين المصري والسوداني”.

وأضاف بأسى “الشعب السوداني ليس له دخل بأن يظل يعاني من الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وكذلك هذه الانتهاكات، فيه (هناك) ناس مرضى وناس عيانة”.

وفي كلمته أمس السبت خلال قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر التزمت بمسؤولياتها تجاه الشعب السوداني، مشيرًا إلى عبور 150 ألف سوداني إلى مصر صباح أمس.

وشدد الرئيس المصري على أن بلاده تكثف التواصل مع الأطراف الفاعلة كافة، ومع الأطراف الاقليمية والدولية، للعمل على إنهاء الوضع الجاري، والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

ومع استمرار الاشتباكات في السودان، ناشدت الأمم المتحدة جميع الدول المجاورة للسودان إبقاء حدودها مفتوحة لمن يبحث عن الأمان والحماية.