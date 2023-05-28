بالزي القوقازي.. زوجان تركيان يلفتان الأنظار خلال جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية (فيديو)

دائمًا ما تتميز الدول ذات الطابع التاريخي والبعد الثقافي الممتد بمشاهد لافتة في جولاتها الانتخابية، إذ يرتدي بعض المواطنين أزياء تراثية في المناسبات المهمة.

وصوّت زوجان تركيان في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، وهما يرتديان الزي التراثي القوقازي، وذلك في إحدى الدوائر الانتخابية بولاية قارص جنوبي البلاد.

وارتدى الزوجان الزي القوقازي بمزيج بين اللون الأخضر بدرجاته والأبيض، ولفتا أنظار وسائل الإعلام والناخبين حول مراكز الاقتراع.

وقال المواطن الذي يرتدي الزي المميز للجزيرة مباشر “هذه زوجتي، نواصل ارتداء زينا التقليدي ونشعر بحماس كبير تجاه هذه الانتخابات، ونأمل أن تكون خيرًا لبلادنا جميعًا”.

وبعد الانتهاء من التصويت، قدّم الزوجان رقصة استعراضية أمام مقر اللجنة.

وانطلقت في عموم تركيا، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها كل من الرئيس رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

ويصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، وسيدلي ما يزيد على 60 مليون ناخب بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد.

وتجري الجولة الثانية لعدم تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ50% من الأصوات في الجولة الأولى يوم 14 مايو/أيار.