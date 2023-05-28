المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة التركية كليجدار أوغلو: سنواصل النضال

قال مرشح المعارضة الخاسر في انتخابات الرئاسة التركية كمال كليجدار أوغلو إنه سيواصل النضال، وذلك بعد أن أظهرت النتائج الأولية فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية ثانية.

وأضاف كليجدار أوغلو في خطاب مساء الأحد أنه خسر ما وصفها بـ “أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات”.

وقال إن النتائج ” أظهرت رغبة الناس في تغيير الحكومة الاستبدادية”، على حد قوله.

وأضاف كليجدار أوغلو أنه “حزين بسبب المشكلات التي ستواجهها تركيا”، على حد زعمه.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا فوز أردوغان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، ليصبح رئيسًا للبلاد لخمس سنوات أخرى.

وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إن أردوغان حصل على 52.14% من الأصوات مقابل 47.86% لمرشح المعارضة كليجدار أوغلو بعد إحصاء الأصوات جميعها تقريبًا.