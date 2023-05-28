أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحتفلون بفوزه في انتخابات الرئاسة (فيديو)

احتفل أنصار رئيس التركي رجب طيب أردوغان في مناطق مختلفة من تركيا، اليوم الأحد، احتفالًا بفوز أردوغان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية.

واحتشد أنصار أردوغان أمام مقر الحزب في العاصمة أنقرة احتفالًا بالنتائج الأولية التي تُظهر فوز الرئيس أردوغان أمام منافسه كليجدار أوغلو في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية.

وبدأ العديد من المواطنين الأتراك التوافد على محيط القصر الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة، ومن المنتظر أن يلقي أردوغان خطاب النصر من مقر القصر الرئاسي.





وأظهرت نتائج غير رسمية فوز أردوغان في انتخابات الرئاسة التركية، اليوم الأحد، بعد تقدمه على مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.

وحصل أردوغان على نسبة نحو 53% مقابل 47% لكليجدار أوغلو، ليصبح بذلك رئيسًا للبلاد لخمس سنوات أخرى.

وأدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم، منذ الثامنة صباح اليوم، عبر أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في 973 قضاء بعموم البلاد.

وأدلى الناخبون الأتراك في الخارج بأصواتهم في الممثليات لدى 73 دولة، التي انتهى التصويت فيها يوم 24 من مايو/أيار الجاري.