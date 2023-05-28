أردوغان يدعو أنصاره لهزيمة “أعداء الديمقراطية” في تركيا (فيديو)

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنصاره بالذهاب بكثافة، غدا الأحد، إلى صناديق الاقتراع وإلحاق الهزيمة الكبرى بمن وصفهم بـ”أعداء الديمقراطية” في البلاد.

وأضاف أردوغان، في لقاء مع أنصاره أمام ضريح رئيس الوزراء الراحل عدنان مندريس، أن 27 من مايو/أيار 1960 شكّل يوما أسود في تاريخ تركيا، لأن فيه انقلبت مجموعة من أفراد الجيش على أول مشروع ديمقراطي تشهده تركيا.

وقال أردوغان “قبل 63 عاما من هذا اليوم، أقدم بعض أفراد الجيش التركي على الانقلاب على رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا عدنان مندريس، وقاموا بتنصيب محكمة عسكرية قضت بشكل غير قانوني بإعدامه بمعية رفاقه ودفنهم في جزيرة باسلار النائية”.

وتابع أردوغان أن مندريس له مكانه خاصة في قلوب جميع أنصار الديمقراطية الأتراك، ولذلك تم نقل رفاته بمعية أصدقائه إلى إسطنبول، ووضعهم في هذه المقبرة التاريخية جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء الأسبق تورغوت أوزال ونجم الدين أربكان زعيم حزب الرفاه التركي الراحل.

وشدد أردوغان على أنه تقرر “إحياء الذكرى السنوية لعدنان مندريس لأنه رجل الشعب الذي أراد إرساء أول تجربة ديمقراطية في البلاد”.

وقال “الجهات السوداء فشلت منذ 63 عاما وحتى اليوم في إفشال المسار الديمقراطي في تركيا”، مؤكدا أن الجولة الثانية من الانتخابات ستترجم خيارات الشعب وتمسكه بالديمقراطية والتنمية.

ويدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم، يوم غد 28 مايو، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، التي ستقرر ما إذا كان حكم أردوغان سيمتد عقدًا ثالثًا.

وفي الجولة الأولى للانتخابات التي جرت يوم 14 مايو، حصل أردوغان على 49.5% من الأصوات، وهي تقل قليلا عن الأغلبية اللازمة لتجنب جولة إعادة لانتخابات يُنظر إليها بكونها استفتاء على حكمه.

وحصل كليجدار أوغلو -وهو مرشح تحالف للمعارضة يضم 6 أحزاب- على تأييد نحو 44.9% من الناخبين، وحلّ المرشح القومي سنان أوغان ثالثا بحصوله على نسبة 5.2% من الأصوات ليتم استبعاده من السباق الرئاسي.