ناخبون من ولاية وان شرقي تركيا يدلون بأصواتهم مرتدين أزياء تراثية (فيديو)

تشهد تركيا عادة أثناء الانتخابات مشاهد مميزة وملفتة، ويرتدي البعض أزياء تاريخية وتراثية غير مألوفة في وقتنا الحالي، لكنها تعود لقبيلتهم الأصلية التي ينتمون إليها.

وتوجه بعض الناخبين في ولاية وان شرقي تركيا للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مرتدين الأزياء التراثية التي تميز بعض سكان الولاية، وذلك بعدما جاءوا إلى مركز الاقتراع على ظهر الأحصنة.

وقال أحد الناخبين الذين يرتدون الزي التراثي “اخترت أن آتي بالزي التقليدي لأنه من المهم أن يعتز الناس بهوياتهم وتاريخهم، وجئت هذه المرة بالزي التقليدي كما جئت في الجولة الأولي بالزي نفسه، وأتمنى الخير لشعبنا وأمتنا التركية”.

وفي مشهد ملفت آخر، قام زوجان تركيا في ولاية قارص شرقي تركيا بالإدلاء بأصواتهم صباح اليوم وهما يرتديان الزي الفلكلوري القوقازي، وقاما بعد انتهائهما من التصويت برقصة استعراضية بسيطة.

وانطلقت في عموم تركيا، صباح اليوم الأحد، عملية التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها كل من الرئيس رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

ومن المقرر أن يدلي المواطنون الأتراك بأصواتهم في الانتخابات من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وسيصوت الأتراك في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، وسيدلي ما يزيد على 60 مليون ناخب بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد.

وتجري الجولة الثانية لعدم تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ50% من الأصوات في الجولة الأولى يوم 14 من مايو.