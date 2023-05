انتخابات تركيا.. كيف سيدير أردوغان تحالفاته داخل البرلمان بعد حصول ائتلافه على الأغلبية؟

رصد تقرير لموقع (ميدل إيست آي) البريطاني خريطة التحالفات المحتملة داخل البرلمان التركي عقب حصول تحالف الجمهور الحاكم على الأغلبية النيابية من جديد.

وذكر التقرير أنه رغم عدم قدرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، فإن التحالف الذي يقوده استطاع تحقيق الفوز في الانتخابات التشريعية.

وعلى الرغم من أن حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان شهد انخفاضًا في الدعم الانتخابي خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت جنبًا إلى جنب مع الانتخابات الرئاسية، إذ انخفض من 42.28% إلى 35.61%، وهو أدنى مستوى في تاريخه، فإنه تمكن من تأمين 268 مقعدًا.

كما تراجع حزب الحركة القومية، الحليف الرئيسي لحزب العدالة والتنمية، في نسبة التمثيل من (11.20%) إلى (10%)، حائزًا على 50 مقعدا فقط.

وبينما نال الحزبان معًا 318 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 600 مقعد، استطاع حزب الرفاه من جديد، حليف أردوغان، الحصول على 5 مقاعد أخرى، مما أعطى التحالف الحاكم أغلبية مقاعد البرلمان إثر الحصول على نسبة 49.37% من الأصوات.

