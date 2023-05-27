انتخابات تركيا.. أصوات المغتربين تتجاوز 1.9 مليون في جولة الإعادة

بلغ عدد أتراك الخارج الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مليونًا و912 ألفا و30 ناخبًا منذ انطلاق التصويت في دول إقامتهم وفي المعابر الحدودية صباح السبت الماضي.

وانتهت عملية التصويت للجولة الثانية من السباق الرئاسي في البعثات التركية الخارجية يوم 24 مايو/ أيار الجاري، ولا تزال مستمرة في المعابر الجمركية.

وبحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية، فإن 1912030 ناخبا مغتربا أدلوا بأصواتهم حتى الساعة 20:00 مساء الجمعة (17:00 بتوقيت غرينتش).

ومن المقرر أن تتواصل عملية التصويت في المعابر الجمركية الحدودية حتى الساعة 17:00 (14.00 بتوقيت غرينتش) من يوم الأحد الموافق 28 مايو الجاري، موعد إجراء الانتخابات في عموم تركيا.

وشهدت تركيا في 14 مايو الجاري انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الأمة زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف أتا (الأجداد) سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.52% من أصوات الناخبين، في حين نال كليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات.

ويبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب في الاستحقاق الرئاسي في الداخل والخارج أكثر من 64 مليون ناخب، وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار أن نسبة المشاركة داخل البلاد في الجولة الأولى من الانتخابات بلغت 88.92% حيث صوّت 53 مليونا و993 ألفا و355 مقترعا.

أما الأتراك في الخارج فصوّت منهم مليون و768 ألفا و90 شخصا، بنسبة 53.20%. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الداخل في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي تجرى غدا الأحد 60 مليونا و769 ألفا و277 ناخبا.