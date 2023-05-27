سياسة|الهند

الهند.. اعتداء على حافلة تقل حجاجا مسلمين والغضب يعم المنصات (فيديو)

لقطات من حادث الاعتداء كما نشرتها وسائل إعلام هندية
27/5/2023-|آخر تحديث: 27/5/202301:25 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أثار اعتداء على حافلة تقل مجموعة من الحجاج المُسلمين في مدينة كوتا بولاية راجاستان شمالي الهند، تمهيدًا لسفرهم إلى مكة المكرمة، استياء ناشطين ومتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي في الهند، مقاطع فيديو، توثق التلف التي أصاب الحافلة بسبب ما قيل إنه “قذف بالحجارة” قام به المعتدون على الحافلة.

وأظهر مقطع فيديو، عددًا من ركاب الحافلة وعلى بعضهم آثار الإصابة؛ وهم يؤكدون أن الحادثة “جريمة كراهية” قام بها متطرفون هندوس رددوا شعارات “هندوسية”، وهددوا “باختطاف واغتصاب” النساء والفتيات اللواتي كنّ على متن الحافلة.

 

من جهتها، أكدت شرطة كوتا في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، الحادثة، وقالت إنها ألقت القبض على 6 أشخاص من المُشتبه في ضلوعهم في الحادث حتى الآن، ولا تزال عملية البحث والتحقيق جارية.

واستنكر الناشط الهندي المسلم طلحة رشيدي الحادثة في تغريدة قائلًا “الحج هو طقس ديني؛ كل شخص يذهب للحج يعتذر لكل من يقابله دون أي تمييز ديني، إذا كان قد سبب له أي أذى أو جرح قلبه؛ فما العداء الذي يمكن أن يبديه أي شخص لهؤلاء الحجاج؟”.

وأضاف طلحة رشيدي “أتوقع أنه سيكون هناك الكثير من الكراهية من هؤلاء المعتدين وأعتقد أنهم سوف يهاجمون حتى الأطفال الذين يرافقون الحجاج”.

 

وقالت الناشطة أمينة كوثر “هذه الكراهية والتطرف لا يمكن التسامح معهما من قبل حكومة حزب المؤتمر الوطني في راجستان”.

وأشارت الصحفية عايشة خان إلى أن ما حدث يمثل “نموذجا جديدا للكراهية”، مضيفة “كما يلقى القبض على هلاء الذين يصلون في الأماكن العامة؛ سوف يصبح نقل الحجاج المسلمين أيضًا أمرا غير قانوني طبقًا لهذا النموذج الجديد”.

وتشهد الهند، منذ أعوام، حملات اضطهاد واسعة وأعمال عنف ضد المسلمين، تقف وراءها مليشيا هندوسية متطرفة تتبع عقيدة (هندوتفا) العنصرية.

وقالت منظمات حقوقية هندية إن هذه العقيدة، التي تعتنقها قيادة البلاد المتمثلة في حزب “بهاراتيا جاناتا”، تهدف إلى تمييز الهندوس عن بقية الأقليات في الهند.

ويشكّل المسلمون نحو 13% من عدد سكان الهند البالغ مليارا و350 مليون نسمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند