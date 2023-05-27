الهند.. اعتداء على حافلة تقل حجاجا مسلمين والغضب يعم المنصات (فيديو)

أثار اعتداء على حافلة تقل مجموعة من الحجاج المُسلمين في مدينة كوتا بولاية راجاستان شمالي الهند، تمهيدًا لسفرهم إلى مكة المكرمة، استياء ناشطين ومتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي في الهند، مقاطع فيديو، توثق التلف التي أصاب الحافلة بسبب ما قيل إنه “قذف بالحجارة” قام به المعتدون على الحافلة.

وأظهر مقطع فيديو، عددًا من ركاب الحافلة وعلى بعضهم آثار الإصابة؛ وهم يؤكدون أن الحادثة “جريمة كراهية” قام بها متطرفون هندوس رددوا شعارات “هندوسية”، وهددوا “باختطاف واغتصاب” النساء والفتيات اللواتي كنّ على متن الحافلة.

हज यात्रियों कि बस पर पत्थरबाज़ी, कई लोग जख्मी… कोटा में हाजियों से भरी बस पर जयपुर जाते वक्त पथराव हो गया। बस में सवार लोगो का कहना था की किसी से कोई विवाद नही था, बस पर "हजयात्रा" का फ्लेक्स लगा था जिसे देखते ही कुछ लोगो ने पथराव कर दिया।आरोपी भाग निकले। वहीं थानाधिकारी… pic.twitter.com/sUdFFQjl3D — Ashraf Hussain (@AshrafFem) May 25, 2023

من جهتها، أكدت شرطة كوتا في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، الحادثة، وقالت إنها ألقت القبض على 6 أشخاص من المُشتبه في ضلوعهم في الحادث حتى الآن، ولا تزال عملية البحث والتحقيق جارية.

उक्त घटना पर कोटा शहर पुलिस के अधिकारीगण एवं पर्याप्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा शांति व्यवस्था कायम की गई ,घटना के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट पर थाना कुन्हाड़ी पर प्रकरण संख्या 312 एवं 313 दर्ज किया जा कर अब तक 06 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है ।अनुसंधान जारी है — KotaCity Police (@KotaPolice) May 25, 2023

واستنكر الناشط الهندي المسلم طلحة رشيدي الحادثة في تغريدة قائلًا “الحج هو طقس ديني؛ كل شخص يذهب للحج يعتذر لكل من يقابله دون أي تمييز ديني، إذا كان قد سبب له أي أذى أو جرح قلبه؛ فما العداء الذي يمكن أن يبديه أي شخص لهؤلاء الحجاج؟”.

وأضاف طلحة رشيدي “أتوقع أنه سيكون هناك الكثير من الكراهية من هؤلاء المعتدين وأعتقد أنهم سوف يهاجمون حتى الأطفال الذين يرافقون الحجاج”.

हज धार्मिक यात्रा है, हज पे जाने वाला हर व्यक्ति घर से निकलने से पहले अपने सभी मिलने वालों से धार्मिक भेदभाव के बिना माफी मांग कर जाता है किसी का दिल दुखाया हो तो। ऐसे लोगों से भी किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? कितनी नफरत होगी उन में जो हाजियों संग बच्चों तक पे हमला करते हैं। https://t.co/tDHK3vQuJe — Talha Rashadi (@TalhaRashadi) May 25, 2023

وقالت الناشطة أمينة كوثر “هذه الكراهية والتطرف لا يمكن التسامح معهما من قبل حكومة حزب المؤتمر الوطني في راجستان”.

The att@ck on the bus carrying Hajj passengers is the failure of Rajasthan Govt to control the Hindutva goons. This extremism shouldn't be tolerated by the .@INCIndia Govt in Rajasthan Cc: .@SachinPilot .@RajCMO .@Pawankhera https://t.co/sgbxL17BIC — أمينة Amina (@AminaaKausar) May 25, 2023

وأشارت الصحفية عايشة خان إلى أن ما حدث يمثل “نموذجا جديدا للكراهية”، مضيفة “كما يلقى القبض على هلاء الذين يصلون في الأماكن العامة؛ سوف يصبح نقل الحجاج المسلمين أيضًا أمرا غير قانوني طبقًا لهذا النموذج الجديد”.

नफरत का नया मॉडल

जैसे खुले में नमाज पढ़ने पर गिरफ्तारी होती है

कल को इस नए मॉडल के तहत हाजियों को एयरपोर्ट छोड़ने को इलीगल माना जाएगा — Aysha Khan (@AyshaWaseem3) May 25, 2023

وتشهد الهند، منذ أعوام، حملات اضطهاد واسعة وأعمال عنف ضد المسلمين، تقف وراءها مليشيا هندوسية متطرفة تتبع عقيدة (هندوتفا) العنصرية.

وقالت منظمات حقوقية هندية إن هذه العقيدة، التي تعتنقها قيادة البلاد المتمثلة في حزب “بهاراتيا جاناتا”، تهدف إلى تمييز الهندوس عن بقية الأقليات في الهند.

ويشكّل المسلمون نحو 13% من عدد سكان الهند البالغ مليارا و350 مليون نسمة.