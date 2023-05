الهند.. اعتداء على حافلة تقل حجاجا مسلمين والغضب يعم المنصات (فيديو)

أثار اعتداء على حافلة تقل مجموعة من الحجاج المُسلمين في مدينة كوتا بولاية راجاستان شمالي الهند، تمهيدًا لسفرهم إلى مكة المكرمة، استياء ناشطين ومتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي في الهند، مقاطع فيديو، توثق التلف التي أصاب الحافلة بسبب ما قيل إنه “قذف بالحجارة” قام به المعتدون على الحافلة.

وأظهر مقطع فيديو، عددًا من ركاب الحافلة وعلى بعضهم آثار الإصابة؛ وهم يؤكدون أن الحادثة “جريمة كراهية” قام بها متطرفون هندوس رددوا شعارات “هندوسية”، وهددوا “باختطاف واغتصاب” النساء والفتيات اللواتي كنّ على متن الحافلة.

من جهتها، أكدت شرطة كوتا في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، الحادثة، وقالت إنها ألقت القبض على 6 أشخاص من المُشتبه في ضلوعهم في الحادث حتى الآن، ولا تزال عملية البحث والتحقيق جارية.

واستنكر الناشط الهندي المسلم طلحة رشيدي الحادثة في تغريدة قائلًا “الحج هو طقس ديني؛ كل شخص يذهب للحج يعتذر لكل من يقابله دون أي تمييز ديني، إذا كان قد سبب له أي أذى أو جرح قلبه؛ فما العداء الذي يمكن أن يبديه أي شخص لهؤلاء الحجاج؟”.

وأضاف طلحة رشيدي “أتوقع أنه سيكون هناك الكثير من الكراهية من هؤلاء المعتدين وأعتقد أنهم سوف يهاجمون حتى الأطفال الذين يرافقون الحجاج”.

وقالت الناشطة أمينة كوثر “هذه الكراهية والتطرف لا يمكن التسامح معهما من قبل حكومة حزب المؤتمر الوطني في راجستان”.

The att@ck on the bus carrying Hajj passengers is the failure of Rajasthan Govt to control the Hindutva goons.

This extremism shouldn't be tolerated by the .@INCIndia Govt in Rajasthan

Cc: .@SachinPilot .@RajCMO .@Pawankhera https://t.co/sgbxL17BIC

— أمينة Amina (@AminaaKausar) May 25, 2023